Кения ввела обязательный 21-дневный карантин для прибывающих из ДРК

Tекст: Денис Тельманов

«Чтобы защитить нашу страну, все въезжающие из ДРК должны будут пройти обязательный 21-дневный карантин», – заявил Дуале, чьи слова приводит газета Daily Nation.

Министр отметил, что риск завоза инфекции остается реальным из-за продолжающейся в ДРК вспышки заболевания. Эта мера распространяется как на кенийцев, так и на иностранцев, передает ТАСС.

В пунктах въезда в Кению, включая аэропорты, созданы специальные зоны для прибывающих из ДРК. Наряду с паспортным контролем введено медицинское обследование.

Лиц с симптомами болезни или контактировавших с зараженными направляют в изоляторы. При отсутствии симптомов карантин проходит на дому под наблюдением врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с мая превысило 5,5 тыс.

В четверг власти Кении выписали из больницы последнего переболевшего лихорадкой Эбола пациента.

На прошлой неделе число подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы в ДРК увеличилось до 10 990.