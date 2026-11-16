«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
В России ввели в оборот партии препарата от эпилепсии «Депакин Хроносфера»
Партии препарата от эпилепсии «Депакин Хроносфера» поступили в оборот в России
Жизненно важный препарат от эпилепсии «Депакин Хроносфера» поступил в гражданский оборот в ноябре, скоро начнется его отправка в российские регионы, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Партии лекарства были введены в оборот 10 и 12 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве уточнили, что в ближайшие дни начнется разгрузка препарата в субъекты страны.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на врачей и пациентов сообщала о дефиците в России препаратов из линейки «Депакин» от французской компании Sanofi. Отмечалась также нехватка жизненно необходимых лекарств «Депакин Хроно» и российского аналога «Миродеп Лонг» в аптеках более чем 70 регионов.
Эпилепсия представляет собой хроническое неврологическое заболевание, которое сопровождается периодической патологической электрической активностью в головном мозге, приводящей к повторяющимся приступам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева сообщила о разработке в России инсулина в таблетках.
Ранее заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев оценил запасы жизненно необходимых лекарственных препаратов в стране в девять месяцев.
Минпромторг анонсировал скорое поступление в аптеки препарата «Зифлукорт» для пациентов с дисфункцией надпочечников.