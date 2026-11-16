«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Россия и США выступили против ограничений автономного оружия
Reuters: Россия и США выступили против переговоров об автономном оружии
Представители Соединенных Штатов и России намерены выступить против введения юридически обязательных правил для смертоносных автономных систем вооружений на встрече в Женеве.
Большинство стран, участвующих во встрече под эгидой ООН, поддерживают начало переговоров о запретах и регулировании автономных вооружений. Однако ведущие военные державы, включая США, Россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, пишет Reuters.
Развитие искусственного интеллекта стимулировало создание беспилотников, роботов, танков и подводных лодок, способных убивать без участия человека. Такие полуавтономные системы уже применяются на Украине, в Судане и на Ближнем Востоке.
США предлагают пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению, предпочитая руководящие принципы жестким правилам. Россия публично не заявляла о своей позиции, но ранее сопротивлялась предложениям о юридически обязывающем договоре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта. В 2024 году и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об активной работе Украины над повышением автономности беспилотников.