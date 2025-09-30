Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Принцесса Нидерландов Амалия стала военным матросом
Принцесса Амалия прошла отбор и приступила к обучению в армии Нидерландов
Кронпринцесса Амалия начала обучение по программе резервистов вооруженных сил Нидерландов, став первой женщиной из королевской семьи, зачисленной в армию.
Амалия зачислена в Королевский флот, а также в сухопутные и военно-воздушные силы, где получила звания матроса третьего класса и солдата третьего класса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.
Принцесса проходит обучение по стандартной программе для резервистов, которая включает как теоретические занятия, так и полевые тренировки.
Практический этап подготовки принцессы отложили из-за перелома руки, полученного при падении с лошади, поэтому сейчас Амалия осваивает теорию – баллистику, тактику и картографию, а также временно трудится внештатным сотрудником в аппарате министерства обороны королевства.
В военном ведомстве подчеркнули, что для кронпринцессы не делалось исключений в процессе отбора: она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности.
Как отметила заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман, «любой обучающийся должен пройти строгий отбор на соответствие нашим требованиям».
