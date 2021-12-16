Вечеринка в честь 18-летия принцессы Нидерландов вызвала скандал

Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить»

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ».

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости».

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру.

«Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов.

Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.

В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа.

Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически».

Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.