Кронпринцесса Нидерландов Амалия начала обучение резервиста из-за усиления армии

Tекст: Мария Иванова

Кронпринцесса Нидерландов Амалия пройдет программу подготовки военных резервистов, рассчитанную на два академических года, сообщает NL Times.

Одновременно с этим наследная принцесса начнет учебу на бакалавриате по нидерландскому праву в Амстердамском университете, передает РИА «Новости».

Правительственная информационная служба RVD уточнила, что Амалия не сможет принять участие во всех этапах военной подготовки из-за перелома руки, полученного в результате падения с лошади в июне. К занятиям по пропущенным пунктам она приступит после завершения восстановления.

Ранее министерство обороны Нидерландов объявило о планах увеличить численность армии страны до 100 тыс. человек к 2030 году. После этого количество военнослужащих может возрасти до 200 тысяч. Газета Algemeen Dagblad писала, что минобороны активно привлекает врачей и медсестер для службы как в резерве, так и в качестве профессиональных военных на случай возможного конфликта на территории НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году вечеринка по случаю 18-летия принцессы Нидерландов вызвала скандал.

Ранее сообщалось, что принцесса Амалия может стать королевой страны даже в случае однополого брака (движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским).