  • Новость часаМинэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
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    Активность разведки Израиля стала мешать Америке
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    Иран полностью открыл воздушное пространство
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    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    41 комментарий
    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня

    Reuters: Германия и Франция свернут проект создания европейского истребителя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Французские истребители перехватили беспилотник в небе над Латвией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В небе над Латвией сбили беспилотный летательный аппарат, его поразили в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители ВВС Франции.

    Французские истребители, участвующие в миссии НАТО Baltic Air Policing, сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Латвии, сообщили национальные вооруженные силы Латвии, передает ТАСС.

    Сейчас воздушная тревога в республике отменена.

    До этого инцидента латвийские вооруженные силы сообщали об угрозе воздушному пространству страны. Военные призывали местных жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Латвии. В начале того же месяца украинский дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне.

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    8 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Германия пообещала вернуть Польше похищенные в годы войны ценности

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии передадут польской стороне культурные реликвии, включая Ягеллонский перстень, украденные немецкими войсками в начале Второй мировой войны.

    Германия вернет Польше часть культурных ценностей, похищенных в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Среди возвращаемых артефактов – Ягеллонский перстень, который был украден в сентябре 1939 года вместе с другими реликвиями из королевского ларца.

    «В 2007 году он был обнаружен в собрании ювелирного музея в Пфорцхайме. После нескольких лет переговоров между польскими и немецкими властями и подготовки нескольких убедительных экспертных заключений реликвия будет возвращена», – говорится в публикации польского издания Gazeta Wyborcza. Передача состоится на следующей неделе, в день 35-летия подписания договора о добрососедстве.

    Помимо перстня, немецкая сторона вернет древнейшую запись гимна Gaude Mater Polonia, найденную в библиотеке Берлина, а также рукописи писателя Стефана Жеромского. При этом журналисты отмечают отсутствие прогресса в вопросе выплаты компенсаций пострадавшим от нацистской политики полякам.

    Осенью 2022 года Варшава потребовала от Берлина репарации в размере 6,2 трлн злотых, что составляло около 1,3 трлн долларов. Правительство Германии неоднократно отказывалось от выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Варшава прекратила требовать от Германии выплаты репараций за ущерб во Второй мировой войне.

    Позже польский премьер-министр Дональд Туск призвал Берлин ускорить компенсации живым жертвам нацистского режима.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал вопрос дополнительных финансовых возмещений юридически закрытым.

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    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    8 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Посольство России: Лидеры Европы боятся мира сильнее конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, заявили в посольстве России в Гааге.

    Как следует из сообщения посольства России, представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что наращивание военного потенциала Европы выявляет стремление руководства затянуть текущий кризис.

    Лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

    По итогам переговоров евротройка опубликовала совместное заявление с условиями прекращения боевых действий.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и реальным вооружением Киева.

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    8 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    SIPRI: Ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    В прошлом году ядерные державы продолжили активное наращивание арсеналов, развернув новые системы вооружений и увеличив общий мировой запас боеголовок до 12 тыс. единиц, отмечает SIPRI.

    Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году не только сохранили, но и усилили курс на наращивание арсеналов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается: «Девять ядерных держав… продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, и большинство из них в течение года развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерным оружием или способные нести ядерные боеголовки».

    Институт уточняет, что к январю 2026 года мировой запас ядерных боеголовок составлял более 12 тыс. единиц, из которых около 9,7 тыс. находились на военных складах для потенциального использования. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, а меньшая часть приходилась на Францию и Британию.

    По оценке SIPRI, Россия и США вместе обладали примерно 83% всех накопленных ядерных боеголовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исследовательский центр по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки зафиксировал рост числа активных ядерных боеголовок в мире до 9615 единиц к июню 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи о ядерном сдерживании распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Президент России Владимир Путин подтвердил способность нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» нести ядерные боеголовки.

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    8 июня 2026, 11:25 • Новости дня
    На «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6»

    «Рособоронэкспорт» решил представить на салоне «Флот-2026» БЭК «Бриз» и «БЭК-6»

    Tекст: Мария Иванова

    На Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте впервые представят безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6» для российского флота.

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые покажет новейшие морские беспилотники на выставке, которая пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте, передает ТАСС.

    Генеральный директор предприятия Александр Михеев заявил: «Основной акцент в экспозиции «Рособоронэкспорта» на салоне «Флот-2026» сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники». По его словам, аппараты «Бриз», «БЭК-6» и «Безэкипажная водная система» отличаются малозаметным корпусом и искусственным интеллектом.

    В сегменте морских роботизированных комплексов участники увидят катер «Оркан», подводный аппарат «ММТ-300» и систему «Клавесин-1РЭ». Ожидается, что эти образцы вызовут повышенный интерес из-за растущего мирового спроса. Линейка надводных сил будет представлена фрегатом проекта 11356 NG, корветами «Тигр» и «Каракурт-Э», а также тральщиком «Александрит-Э».

    Все презентуемые боевые корабли создаются с применением стелс-технологий и могут интегрироваться с робототехникой. На стендах и у причалов также разместят экспортные подводные лодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Эти субмарины обладают повышенной скрытностью, увеличенной дальностью хода и мощным ракетно-торпедным арсеналом.

    Гостям выставки продемонстрируют технику силовых ведомств России, скоростную лодку БК-10 и береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». Деловая программа предусматривает активные переговоры с делегациями военно-морских сил дружественных стран. Всего запланировано 75 показов и презентаций вооружения для иностранных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый арктический безэкипажный катер «Бриз» представили на выставке «Нева-2025» в Петербурге после автономного перехода по маршруту Архангельск – Соловецкие острова длиной 280 км.

    На салоне «Флот-2024» «Рособоронэкспорт» впервые выставил безэкипажные катера «Визир», «Оркан» и «БЭК-1000», а также автономный необитаемый аппарат «ММТ-300».

    Компания «Рособоронэкспорт» начала продвигать на мировом рынке автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» и расширять линейку беспилотных систем для различных сред.

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    8 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Турецкие истребители создали помехи самолетам глав Минобороны стран ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Дислоцированные на севере Кипра истребители ВВС Турции создали помехи самолетам с главами оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, сообщила греко-кипрская газета «Филелефтерос».

    По данным издания «Филелефтерос», турецкие истребители и диспетчерские службы аэропорта Эрджан на севере Кипра создали помехи самолетам, перевозившим глав оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что два истребителя F-16 следовали за самолетами министров вечером 7 июня. Кроме того, авиадиспетчеры заглушили связь с бортами европейских чиновников, направлявшихся на встречу в Никосию.

    Директор президентской пресс-службы Республики Кипр Викторас Пападопулос пообещал, что министр обороны Василис Палмас обсудит инцидент на встрече с главами военных ведомств ЕС. В то же время глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил: «Истребители были подняты в воздух из-за чрезвычайной ситуации».

    С марта в аэропорту Эрджан базируются шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Они были размещены там после удара беспилотника по британской военной базе Акротири на юге Кипра.

    Накануне Париж и Никосия договорились о размещении французских вооруженных сил на территории Кипра.

    В марте Турецкая республика Северного Кипра анонсировала прибытие шести турецких истребителей F-16.

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    8 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Дипслужба ЕС предложила внести в санкционный список 80 российских организаций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские власти планируют расширить антироссийские ограничения, добавив в черный список десятки связанных с оборонным сектором предприятий и журналистов, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов», – заявила Каллас. Она также призвала европейских политиков продолжать наращивать санкционное давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала запрет на въезд для российских ветеранов спецоперации.

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    8 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

    Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

    Tекст: Мария Иванова

    Новый беспилотный вертолет U145 от Airbus Helicopters рассчитан на перевозку крупных грузов и в будущем будет использоваться в гражданских и военных миссиях.

    Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

    В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

    По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

    Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

    Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.

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