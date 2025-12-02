  • Новость часаКнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
    Эксперт: Группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    2 комментария
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 14:38 • Новости дня

    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Швейцарский парламент смягчил закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Парламентская большая палата Швейцарии 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила смягчение закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, группа из 25 западных государств теперь сможет получать вооружения и военное оборудование из Швейцарии с гораздо меньшими ограничениями, даже если эти страны вовлечены в военные действия.

    Исключением остаются страны, которые, по мнению Швейцарии, серьезно и систематически нарушают права человека – им экспорт будет запрещен. При этом местное правительство сохраняет право вето на любые поставки, если посчитает, что экспорт армейских товаров может привести к угрозе нейтралитета Швейцарии.

    Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента – Советом кантонов, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    В свою очередь, Швейцария может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву, писал The New York Times.

    При этом, еще в мае швейцарские власти напоминали о строгом эмбарго на экспорт вооружений и возможности лишения свободы за нарушение этого запрета. Однако сейчас политика некогда нейтральной страны изменилась. 

    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    Комментарии (5)
    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (11)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    @ threod.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Эстонии наращивают инвестиции в оборонную отрасль, стремясь развить собственное производство оружия и привлечь международные компании, пишет Bloomberg. Эти шаги уже позволили Таллину добиться значительного роста доходов от экспорта вооружений за последние три года.

    Эстония стремится создать собственную оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от зарубежных вооружений, сообщает Bloomberg.

    На фоне нарастающей напряженности с Россией и увеличения военных расходов до 2,4 млрд евро в 2026 году, страна активно поддерживает привлечение иностранных и местных инвесторов в развитие сектора. Например, недавно в уезде Тырва прошла демонстрация украинского военного дрона, чтобы заинтересовать предприятия разместить производство в регионе.

    Министерство обороны Эстонии в начале года создало специализированный фонд объемом 100 млн евро для поддержки стартапов в оружейной сфере, рассчитывая, что новые компании привлекут международные инвестиции. Уже сейчас в стране действует около 200 оборонных предприятий, из которых наиболее известны изготовители дронов Threod и беспилотных машин Milrem. К 2024 году доход эстонских оборонных компаний возрос до 500 млн евро с 245 млн евро в 2022 году.

    Однако эксперты отмечают, что европейские и американские корпорации по-прежнему доминируют на рынке, а небольшой внутренний спрос в Эстонии вынуждает компании ориентироваться на экспорт. Власти также пытаются избежать ошибок прошлых лет, когда крупные закупки привели к получению устаревших образцов вооружения. Недавно правительство Эстонии отказалось от невыгодного предложения немецкой Rheinmetall по строительству завода боеприпасов.

    Для развития отрасли выделены два новых индустриальных парка, где планируется разместить производство боеприпасов и комплектующих. На инфраструктуру заложено около 50 млн евро, а общий объем инвестиций может составить до 300 млн евро. В то же время быстрые реформы иногда встречают сопротивление местных жителей и проблемами с бюрократией, что может замедлить запуск новых производств.

    Аналитики и представители парламента подчеркивают, что создание собственной оборонной отрасли – это вопрос национальной безопасности. Однако зарубежные производители, в том числе украинский Skyassist, отмечают, что бюрократические процедуры Евросоюза порой не соответствуют потребностям реального времени современных вооруженных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии запустили новую радиолокационную станцию у границы России.

    Парламент Эстонии ранее отклонил законопроект о полном закрытии границы с Россией.

    При этом отмечалось, что Эстония продолжает проводить политику давления на Северо-Запад России.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила новыми санкциями против Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении расширить санкции против Белоруссии в связи с «гибридными атаками».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Фон дер Ляйен заявила, что ситуация на границе Литвы и Белоруссии резко осложнилась из-за «увеличения случаев попадания в литовское воздушное пространство метеозондов, которые используют контрабандисты», передает ТАСС.

    Глава ЕК при этом не затронула тему упавшего ранее вблизи Гродно литовского беспилотника.

    Ранее Минск сообщил о падении литовского беспилотника в Гродно. МИД Белоруссии выступил с требованием к литовской стороне провести тщательное расследование и наказать виновных в связи с инцидентом с дроном.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, в которых размещены замороженные активы России, должны принимать обязательное участие в переговорах о возможной разблокировке этих средств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже, что только эти страны имеют необходимую компетенцию решать подобные вопросы, передает ТАСС.

    «Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», – заявил он.

    Напомним, Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах после беседы с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «хорошей беседой» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который обсудил с европейскими спонсорами европредложение по мирной инициативе.

    Фон дер Ляйен заявила, что европейца по-прежнему едины в поддержке мирного соглашения, «которое будет справедливым по отношению к Украине».

    «Такого соглашения, которое полностью поддерживает суверенитет Украины и обеспечивает необходимые гарантии безопасности. Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе», – написала она в соцсети Х.

    Глава ЕК добавила, что тесное сотрудничество ведется с партнерами по «коалиции желающих», а также повышается обороноспособность Украины в рамках «наших собственных усилий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в парижском Елисейском дворце, чтобы обсудить перспективы мирного соглашения на Украине и гарантии безопасности. Затем  Макрон и Зеленский провели переговоры с рядом европейских лидеров и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    FT узнала о начале реструктуризации Украиной долга в 2,6 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приступила к реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов, привязанного к ВВП, который рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и угрожает оттоком миллиардов долларов из послевоенных финансов Киева, пишет FT.

    «Министерство финансов Украины в понедельник обнародовало предложение инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежное вознаграждение в размере до 180 млн долларов и постепенное увеличение процентных выплат», – пишет Financial Times (FT).

    Газета отмечает, что Украина и комитет, представляющий некоторых заказчиков, заявили в понедельник, что в ходе недавних переговоров был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации, хотя полное соглашение по всем деталям еще не достигнуто.

    «В предложении подчеркиваются усилия Украины по подготовке своих финансов к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста ее долга, если война затянется», – сказано в статье.

    FT отмечает, что украинскому правительству необходимо заручиться новой финансовой помощью от МВФ в размере 8 млрд долларов и новой финансовой поддержкой от европейских спонсоров, заверив их, что оно не будет тратить слишком много денег на выплаты частным инвесторам.

    Комитет заявил, что «выразил готовность принять участие в предложении об обмене», если условия будут окончательно согласованы.

    Киев не выплатил более 600 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены по варрантам ранее в этом году, напомнила FT. В прошлом месяце страна прервала переговоры с инвесторами по варрантам из-за их требований о дополнительной страховке от возможной новой реструктуризации в случае продолжения военных действий.

    Однако на прошлой неделе переговоры возобновились. Если инвесторы не согласятся реструктурировать заказы, Киеву придется либо выплатить миллиарды долларов в ходе процесса послевоенного восстановления, либо выкупить заказы по номинальной стоимости, в то время как он стремится потратить аналогичные суммы на американское вооружение и укрепление своей обороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов. В мае министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. В июне Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов за месяц.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    Bloomberg: США захватили редкоземельные элементы, нужные Европе для вооружений

    Bloomberg: Компании США опередили Европу в гонке за редкоземельными металлами

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы редкоземельных металлов на европейском рынке быстро истощаются из-за скупки американскими компаниями, что угрожает производству компонентов для вооружения уже в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

    Американские компании активно скупают редкоземельные металлы, которые необходимы европейскому ВПК для расширения производства вооружений, сообщает Bloomberg.

    Поскольку Китай сохраняет жесткий контроль над экспортом редкоземельных и запрещает их продажу компаниям-оружейникам, запасы вне Китая стали особенно ценными: по оценкам участников рынка, на Украин, в частности, исчерпание запасов может произойти уже через несколько месяцев.

    Американские фирмы действуют на рынке агрессивнее и быстрее европейских. Как пояснил финансовый директор берлинской Noble Elements Тим Боргшульт, сделка по продаже одной тонны тербия американским компаниям занимает три-четыре дня, тогда как европейцам – три-четыре недели. В результате значительные объемы материалов из Европы фактически уходят в Соединенные Штаты, а цены для местных производителей растут.

    Редкоземельныеметаллы  используются в компонентах вооружений – от датчиков до моторов для военных дронов и истребителей. Запасы в Европе сокращаются, и производители опасаются остановок в ближайшие месяцы.

    По мнению старшего менеджера Tradium Ян Гизе, американский ВПК активно выстраивает вертикальные цепочки поставок и закупает сырьё авансом, обеспечивая компоненты и hedge от китайских ограничений.

    В Европе ситуация сложнее: оборонные компании закупают редкоземельные напрямую, не согласовывая действия с поставщиками, а государственная поддержка минимальна. По словам Боргшульта, европейцы часто не осведомлены о точном объеме и качестве нужных материалов, что приводит к срочным и неэффективным закупкам.

    Тем временем, ЕС пытается снизить зависимость от Китая. В 2024 году был принят закон Critical Raw Materials Act, на этой неделе ожидается анонс инициативы RESourceEU. Германия уже выделила 1 млрд евро на сырьевой фонд, а крупнейший производитель оружия Rheinmetall проводит еженедельные стресс-тесты запасов. Однако даже руководство германской ассоциации оборонных отраслей признает: основной барьер для самостоятельности – не добыча, а недостаток мощностей по переработке, традиционно перенесенной в Китай.

    Некоторые страны ЕС ищут решения за пределами блока: так, Германия обсуждает с Канадой совместные фабрики и инвестиции в месторождения, ведь там находится порядка 15,2 млн тонн редкоземельных запасов. Эксперты призывают к срочному и координированному европейскому ответу, чтобы не оказаться в зависимом положении, напоминая о необходимости действовать «любой ценой», как это было во время еврокризиса.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов, чтобы оказать давление на США.

    Пекин использует контроль за экспортом как рычаг против американской оборонной промышленности.

    Между тем торговый конфликт между США и Китаем уже вызвал перебои с поставками сырья для производства военной техники.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 04:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Решения, принятые в Брюсселе в последние годы только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине, и не было принято ни одной меры, которая могла бы ослабить военную напряженность, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Жамбеке в понедельник.

    «Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году, что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 году, из этого следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026 году, мы можем не допустить того, чтобы мы, наши дети и внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», – передает газета Magyar Nemzet слова Сийярто.

    Он отметил, что в Брюсселе царит военный психоз, поскольку многие европейские политики с самого начала считали себя частью вооруженного конфликта на Украине. Глава венгерского МИД подчеркнул, что все решения, принятые в Брюсселе за последние четыре года, углубили и обострили конфликт, параллельно усложняя жизнь европейских граждан.

    Сийярто указал на то, что Европа «в настоящее время готовится к войне против России», и ставкой в предстоящий период станет ответ на вопрос, удастся ли спасти  континент от огня войны.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне. Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией.

    Комментарии (4)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленый Гай и Доброполье
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи
    Тайвань предупредил о длительной ссоре между Китаем и Японией
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    В Киеве задержали британца по делам об убийствах Парубия и Фарион
    Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации