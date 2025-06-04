  • Новость часаПесков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в Москве
    «Искандер-М» уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 13:34 • Общество

    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    СВО повысила мировую популярность российского оружия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия?

    Интерес к российской военной продукции на мировом рынке «растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений… показывает свою эффективность… «на земле», во фронтовых условиях, в реальном бою». Такими словами президент Владимир Путин на недавнем заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) обозначил перспективы российского экспорта вооружений. «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – подчеркнул глава государства.

    И действительно, лучшей рекламой российского оружия являются успехи наших Вооруженных сил. Можно вспомнить, как «Черный четверг» (12 апреля 1951 года) и «Черный вторник» (30 октября 1951 года) – дни масштабных воздушных сражений в корейском небе, закончившихся избиением американских бомбардировщиков и истребителей прикрытия F-86 Sabre – сделали советский МиГ-15 фаворитом мирового оружейного рынка на долгие годы. С этого самолета успехи нашей боевой авиатехники на мировом рынке стали традиционными.

    Проходящая на Украине спецоперация поддержала эту традицию. Зимой текущего года стал известен первый зарубежный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Эта машина прошла боевое крещение как раз в условиях СВО, причем во время боевых вылетов Су-57, неприятель их просто не видел. «Ни радиолокационные средства стран НАТО, ни украинские радары эти самолеты не обнаружили – даже когда действовала четверка», – сообщал подробности боевого применения истребителя полковник в отставке, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

    Важнейшим направлением развития пилотируемой авиации стала борьба с авиацией беспилотной. В этой связи очень интересен опыт Ирана, применивший для борьбы с дронами условного противника только что закупленные в России учебно-боевые истребители Як-130. 24 февраля 2025 года в ходе учений Zolfagar 1403 Иран продемонстрировал возможности УБС Як-130 для их перехвата БПЛА и крылатых ракет.

    Против беспилотников же в ходе СВО уже давно применяется в том числе и армейская авиация, иначе говоря, вертолеты. Вертолеты же сыграли колоссальную роль в отражении украинского «контрнаступа» летом 2023 года. «За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника», – рассказывал командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

    Возможно, в том числе поэтому в экспортном портфеле «Рособоронэкспорта» за минувший год (общая стоимость 55 млрд долларов), по словам генерального директора Александра Михеева, десять процентов пришлось на вертолетную технику, которая будет поставлена более чем в 20 стран. Речь идет об ударных машинах Ми-28НЭ и Ка-52Э и военно-транспортных вертолетах типа Ми-17/Ми-171.

    Разумеется, важны не только авиационные носители (платформы), но и средства поражения. Одним из легендарных уже видов оружия СВО стали авиабомбы с УМПК. Хотя в настоящий момент бомбы с этими блоками поступают исключительно по заказу МО РФ, у них намечаются немалые экспортные перспективы. Один из ведущих специалистов Индии, летчик-испытатель и полковник ВВС Ашиш Дангвал уже призвал подумать о совместном российско-индийском предприятии по развитию этих устройств. «Индии нужно рассмотреть возможность совместного производства модулей», – написал он в своем блоге.

    Среди, опять же, традиционных позиций российского оружейного экспорта СВО поддержала репутацию систем ПВО – от дальнобойного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, который, по ряду оценок, сбил один из украинских F-16, до ЗРК ближнего радиуса действия «Панцирь-С1», успешно противостоящего беспилотникам. Успехи «Панциря» в зоне СВО значительно расширили круг его покупателей. Так, заказчиком ЗРК «Панцирь-С1М», если верить западным утечкам, стала Саудовская Аравия, которая традиционно являлась оператором исключительно американских ЗРК средней и большой дальности.

    Очередным этапом развития этого семейства стал «Панцирь-СМД-Е», разработанный специально для борьбы с беспилотниками. На пусковых установках «СМД-Е» размещается до 12 более дальнобойных изделий 57Э6-Е и/или до 48 специализированных противодроновых ТКБ-1055.

    Но спецоперация открывает и новые виды вооружений, и новые возможности для российского оборонного экспорта.

    В частности, это касается комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противостоящей, опять же, прежде всего беспилотникам. Так, демонстрация комплекса РБ-504П-Э на выставке в Чжухае (КНР) в ноябре 2024 года выявила интерес сразу более чем десятка стран на покупку этой системы вооружений.

    И конечно же, сами российские беспилотники тоже имеют колоссальные перспективы для продвижения на мировом рынке вооружений. Так, в прошлом году впервые стал предлагаться на экспорт БПЛА-камикадзе «Ланцет», сделавший себе репутацию именно в ходе украинской спецоперации.

    Прямо сейчас на полях СВО доказывают свою эффективность и другие образцы, которые пока не предлагаются на мировом рынке, но наверняка имеют серьезные экспортные перспективы. В первую очередь может идти речь об ударных БПЛА, управляемых по оптоволокну (что делает их устойчивыми к РЭБ).

    Кстати, рекламой наше оружие обеспечивает не только СВО.

    Так, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф не так давно публично признал, что запланированное пакистанским Генштабом наступление было предотвращено ракетными ударами ВС Индии в ночь на 10 мая. Пакистанские войска должны были начать наступление в 4:30. «Но до наступления этого часа Индия нанесла удары ракетами BrahMos по ряду объектов в провинциях Пакистана, в том числе по аэродрому в Равалпинди», – сообщил премьер-министр Пакистана.

    Ракета «БраМос» – продукция российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace (получившего название в честь реки Брахмапутры и Москвы-реки), созданная на основе российской противокорабельной ракеты «Оникс» П-800. Весной 2024 года Индия подписала контракт на поставку ракет «БраМос» на общую сумму почти 2,5 млрд долларов. Очевидно, что после столь удачного боевого дебюта последуют новые контракты.

    А индийский премьер-министр Нарендра Моди высоко оценил роль закупленных в России зенитно-ракетных комплексов, отметив «беспрецедентно мощную поддержку современной системы ПВО, такой как С-400, обеспечившей надежное прикрытие воздушного пространства».

    Много говорится о том, что СВО стала демонстрацией революции систем вооружений на поле боя. Но вслед за этой революцией нас неизбежно ждут и значимые изменения в продажах на мировом рынке оружия. Появление не только новых образцов вооружений и исчезновение старых, но и новых производителей – в первую очередь российских. Иначе говоря, победа в спецоперации должна принести России, помимо политических и международных, и чисто финансовые выгоды. По крайней мере, с точки зрения торговли вооружениями.

    Главное
    Нанесен удар по французским наемникам под Одессой
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    WSJ сообщил о риске ударов дронов по аэродромам США
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
    Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата
    Суд Москвы лишил прав экс-полицейского из Техаса за вождение в нетрезвом виде

    От доллара ждут падения на годы вперед

    Американский доллар продолжает катиться вниз. И это не временное падение. Доллар США вступил в период продолжительного ослабления, которое может растянуться на несколько месяцев или даже лет, сходятся во мнении финансовые аналитики как за океаном, так и в России. Кто выиграет, а кто проиграет от краха доллара на мировой торговой арене? И главное, почему для России ослабление доллара несет двойственный эффект? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине показали вариант сохранения независимости

    Меморандум, переданный Россией Украине, призван устранить первопричины конфликта и сделать невозможным его повторение. Более того, в перспективе страны могут вновь сообща развиваться, в том числе в вопросах экономики. В то же время эксперты отмечают, что украинская сторона стремится лишь к временной передышке, и в таком случае у России не останется выбора, кроме как добиться целей СВО военным путем. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

    Перейти в раздел

    От нового президента Польши будет тошно всем

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические проблемы». В его исполнении – это угроза. Победитель польских выборов обещает стать таким политиком, которого будут ненавидеть все, но в первую очередь – украинцы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации