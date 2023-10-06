Противокорабельная ракета «Оникс»: история и характеристики

Tекст: Геннадий Нечаев

Сверхзвуковая крылатая ракета большой дальности «Оникс» (П-800, код ГРАУ 3М55, код НАТО SS-N-26 Strobile) является одной из ключевых ударных систем, применяемых в ходе СВО. Изначально крылатая ракета была создана противокорабельной (ПКР). Однако благодаря заложенному еще советскими конструкторами потенциалу она способна поражать не только надводные, но и особо важные и защищенные наземные цели.



На данный момент различными вариантами «Оникса» могут быть оснащены малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», корветы проекта 20385, фрегаты проекта 22350, подводные лодки проекта 885/885М «Ясень/Ясень-М». Иначе говоря, все корабли, на которых присутствует универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) 3С14, предназначенный для пуска и имеющихся, и перспективных российских крылатых ракет, в том числе «Ониксов». В ходе модернизации комплексы П-800 (и УКСК, соответственно) получают подводные лодки проекта 949А «Антей» и крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан», возвращение которого в состав ВМФ намечено на 2024 год.

В наземном варианте «Ониксы» входят в состав подвижного берегового ракетного комплекса К-300П «Бастион», разработанного в конце 1990-х годов. Носителями авиационного варианта ракет являются истребители Су-30 МКИ ВВС Индии. Речь идет об экспортном варианте ракеты PJ-10 «Брамос» (BrahMos) совместной российско-индийской разработки. Дальность полета этих ракет в соответствии со статусом режима ограничения распространения ракетного оружия ограничена 300 километрами, вес боевой части также снижен.

История создания «Оникса»

Разработка нового ракетного комплекса четвертого поколения П-800 началась в конце 1970-х годов в НПО машиностроения (Реутов, Московская область) под руководством генерального конструктора Герберта Ефремова. В основу концепции ракеты был положен принцип универсальности применения как по носителям, так и по поражаемым целям. Впоследствии П-800 получил название «Оникс».

Комплекс П-800 создавался как замена ПКР П-700 «Гранит». При всех своих достоинствах (большая мощность БЧ, высокая дальность полета, возможность старта из-под воды) «Граниты» обладали существенным недостатком – большой массой и габаритами, существенно ограничивающими круг потенциальных носителей.





Кроме того, ракеты этого комплекса были тесно завязаны на внешнее целеуказание, прежде всего на космическую спутниковую группировку и специализированные авиационные целеуказатели Ту-95РЦ (стратегический разведчик-целеуказатель) и Ка-25Ц («летающий корабельный радар», установленный на вертолете). Недоступность этих компонентов резко ограничивало возможности загоризонтной стрельбы, низводя сложные и дорогие оперативно-тактические ракеты П-700 до уровня простых ПКР малого радиуса действия.

Поэтому при создании П-800 большое внимание было уделено возможностям работы в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Как и у ее предшественницы, в основе ракеты «Оникс» лежит инерциальная система наведения (ИНС), практически нечувствительная к помехам любого рода. Координаты цели вводятся в нее заранее.

Сама по себе ИНС обладает не самой высокой, по современным меркам, точностью навигации, поэтому на конечном участке кратковременно включается активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН). При этом происходит не только уточнение положения цели, но и сравнение радиолокационной картинки с образами, заложенными в бортовой компьютер (бортовая цифровая вычислительная машина, БЦВМ). Это позволяет ракете «понять», что перед ней: конвой, ордер авианосной ударной группы (АУГ) или наземный объект. В зависимости от результатов выбирается один из нескольких маневров уклонения, также заложенных в память БЦВМ.

Уникальные особенности «Оникса»

По информации разработчика, относящейся к экспортным модификациям ракеты с пониженными параметрами оборудования, АРЛГСН способна осуществлять селекцию целей на фоне семибалльных волн. Высокие волны являются мощными источниками паразитных отражений («засветки»), тем не менее «Оникс» справляется и с этими естественными помехами. Поэтому неудивительно, что те же ракеты в варианте для ВС РФ способны выделять и наземную цель на фоне сложных ландшафтов. Благодаря малому (за счет высокой сверхзвуковой скорости) полетному времени и большой дальности действия головки самонаведения ПКР «Оникс» не предъявляет жестких требований к точности информации целеуказания.

В качестве маршевого используется прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), работающий на жидком топливе. Особенность таких двигателей в том, что для начала работы требуется значительный напор воздуха на входе в воздухозаборник, что достигается разгоном ракеты до необходимой скорости с помощью стартового ускорителя. На авиационных вариантах ракеты стартовый ускоритель отсутствует: необходимый напор воздуха обеспечивается самолетом-носителем.

По сравнению с ПКР предыдущего поколения, стартовавших с наклонных пусковых установок, ракеты П-800 наземного и корабельного базирования стартуют вертикально из уже упоминавшихся УКСК. Доворот на траекторию осуществляется после старта с помощью газодинамических рулей, расположенных в передней части ракеты.

Для кораблей и подводных лодок разработаны УКСК на четыре, шесть и восемь ракет. Они занимают гораздо меньше места на борту, чем наклонные, располагаются под палубой или в низкой надстройке. В отличии от «зубов» комплекса П-700, возвышавшихся над бортом кораблей (что придавало им характерный «агрессивный» вид), такая компоновка способствует снижению радиолокационной заметности носителя.

В наземном варианте – в составе берегового комплекса «Бастион» – используются самоходные пусковые установки К-340П на базе колесного шасси МЗКТ-7930 «Астролог». В состав дивизиона входят четыре ПУ с двумя ракетами каждая, транспортно-заряжающие машины К-342Р и автомобиль боевого управления (командный пункт) К-380Р на базе КамАЗ-43101, а также спецтехника: комплекс средств технического обслуживания и машины боевого охранения на базе БТР. Ракета поставляется полностью боеготовой – в транспортно-пусковом контейнере, снабженном средствами контроля состояния и диагностики изделия.

Характеристики комплекса П-800

В зависимости от модификации, известные на сегодня характеристики ракет комплекса П-800 отличаются. Но есть и ряд общих параметров.

Так, все ракеты данного типа развивают скорость от 2,4 до трех скоростей звука на конечном участке траектории. Эта особенность существенно затрудняет ее поражение существующими западными средствами ПРО, а также постановку помех головке самонаведения.

Общим для всех ракет типа 3М55 «Оникс» и их экспортных модификаций 3М55Э «Яхонт» и PJ-10 BrahMos является возможность выбора профиля полета: низковысотный или комбинированный (на маршруте – до 14 км по высоте со снижением до 150 метров у цели).

Относительно дальности существует мнение, что ракеты, предназначенные для российских Вооруженных сил, способны поражать цели на максимальной дальности до 600 км, экспортные варианты – до 300 км. В 2019 году стало известно, что ведутся работы по созданию ракеты «Оникс-М» дальностью до 800 км, предназначенной для стационарных комплексов «Бастион-С».

Год назад источники в ВПК сообщали, что дальность ракет типа П-800 может быть увеличена до 1000 км. Пока не ясно, идет ли речь об изделии «Оникс-М» или о создании новой модификации.

Вес боевой части ракеты составляет 300 кг в российском исполнении и 200 кг – в экспортном. Однако благодаря колоссальной скорости ракеты кинетическая энергия поражения цели многократно выше, чем мощность взрывчатки.

Боевое применение ракеты «Оникс»

Впервые в боевых условиях ракеты П-800 были применены 15 ноября 2016 года во время нанесения российскими войсками ударов по объектам в Сирии. Причем был использован наземный вариант базирования ракеты (комплекс «Бастион») – и цель также была стационарной наземной.

На сегодняшний день комплексы «Бастион» с ракетами «Оникс» в составе береговых войск развернуты во всех четырех флотах России – Северном, Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском.

Именно с помощью «Бастионов» «Ониксами» Черноморского флота регулярно наносятся удары по военной инфраструктуре ВСУ в рамках спецоперации на Украине.

Минобороны РФ регулярно распространяет видео с работой комплексов «Бастион». Среди целей, пораженных «Ониксами», по сообщениям МО РФ, были центры управления БПЛА «Байрактар», военный аэродром в Одесской области и даже понтонные переправы. Такое разнообразие целей говорит о высоких боевых качествах «Ониксов». Эффективность боевого применения ракет «Оникс» признал и противник: средства ПВО Украины не могут сбить эти ракеты.

О применении ракет «Оникс» по морским целям до сих пор не сообщалось. Таким образом, ракета «Оникс» блестяще доказала свою универсальность: разработанная изначально в качестве противокорабельной, сегодня она успешно выполняет свои задачи, уничтожая сухопутные объекты противника.