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    23 октября 2023, 01:59

    УМПК: универсальный модуль для авиабомб

    УМПК: ТТХ, применение, история создания

    УМПК: универсальный модуль для авиабомб
    @ РИА Новости

    Tекст: Константин Меринов

    Принципиально новые возможности получили российские войска вместе с появлением в распоряжении ВКС РФ системы под названием УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции позволяет бомбардировщикам с дальней, более безопасной дистанции наносить точные удары по противнику тяжелыми авиабомбами.

    Обычные авиабомбы, которые стоят на вооружении, необходимо сбрасывать непосредственно над целью – поэтому они и носят название «свободнопадающие». Однако это ставит под угрозу бомбардировщик и его экипаж из-за противодействия ПВО противника.

    Поэтому в свое время появилась идея создать устройство, которое обеспечивало бы возможность сбрасывать авиабомбы вне зоны действия вражеской ПВО. С тем, чтобы оснащенная этим устройством бомба – например, советская ФАБ-500 – после сброса с бомбардировщика летела (не падала отвесно, а планировала, как планер) на далекие расстояния самостоятельно, и при этом сама же корректировала свой полет. И такое устройство было в итоге спроектировано и создано.

    УМПК: история создания и характеристики

    Разработка подобного рода систем началась силами отечественного ВПК задолго до спецоперации на Украине. В частности, над этой темой работал коллектив ГНПП «Базальт» – одного из старейших промышленных предприятий российской оборонки. Изделие под аббревиатурой МПК (модуль планирования и коррекции) был представлен «Базальтом» еще в начале века на авиасалоне Aero India 2003.

    Тогда же в СМИ появилась информация о возможностях этого модуля, способного повысить эффективность простых авиабомб. Был разработан достаточно простой вариант изделия для модернизации обычных авиабомб, механизм включал крылья, раскрывающиеся в полете, и систему управления.

    При этом ФАБ, оснащенную МПК, можно было применять с высоты 200 м. Эффективная дальность ее пуска могла составлять до 15 км с высоты 200-5000 м при скоростях носителя 800-1100 км/ч.

    Затем много лет публичных сообщений о подобных разработках российского ВПК не появлялось. Весной 2023 года в военно-экспертных кругах и профильных пабликах в соцсетях начали просачиваться сообщения о примерах поражения укрепленных объектов ВСУ с помощью мощных авиабомб, сброшенных с расстояния в десятки километров от цели.

    Наконец, в мае 2023 года последовало официальное подтверждение. По сообщению представителя Минобороны РФ,

    «экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников».

    Современный производитель модуля официально не называется. Возможно, этих компаний даже несколько, как несколько вариантов и самого модуля. Но несомненно одно: эта система уже стала одним из самых эффективных инструментов ВКС России в ходе СВО.

    ФАБ с УМПК: боевое применение

    21 век стал веком умных вооружений, например, крылатых ракет и беспилотников-камикадзе, которые сами находят цель. Появились и так называемые «умные авиабомбы», они же корректируемые (КАБ) и управляемые планирующие (УПАБ).

    Однако в арсеналах российского Минобороны с советских времен все еще хранится немало оружия предыдущей эпохи. В частности, фугасные авиабомбы различного калибра: ФАБ-250/500/1500 («чугуний» на профессиональном сленге военных летчиков). Это исключительно мощное вооружение, содержащее сотни килограмм взрывчатки, еще не так давно выглядело устаревшим. Казалось, в наши дни из-за развития средств ПВО такие бомбы почти бесполезны. Теперь же УМПК превращает ФАБ-500 и другие авиабомбы в аналог крылатой ракеты, только с гораздо более мощной боевой частью.

    ФАБ-500 с УМПК способен разрушать мощные укрепления, против которых бессильна, например, артиллерия калибра 152 мм. В то же время цена этой модернизированной авиабомбы гораздо ниже, чем стоимость крылатой ракеты «Калибр».

    Комплект стабилизаторов и система спутниковой навигации позволяют не просто применять ФАБ-250/500 с высокой точностью (до нескольких метров), но и строить профиль атаки так, чтобы авиабомба поражала цель под определенным углом и с определенного направления. В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия ими складных крыльев.

    Наконец, в последнее время УМПК была оснащена еще более мощная авиабомба — ФАБ-1500.

    УМПК: перспективы развития

    Носителем ФАБ-250/500/1000/1500 с УМПК в первую очередь служит многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Но в перспективе бомбы с модулем планирования и коррекции могут размещаться на любом многофункциональном самолете ВКС России – например, Су-25СМ3, Су-30СМ.

    Сегодня УМПК – настоящая палочка-выручалочка для ВКС РФ. Однако российская оборонная промышленность на этом не останавливается и продолжает совершенствовать авиационные средства поражения (АСП).

    Так, на форуме «Армия-2023» корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представила целую линейку корректируемых и управляемых авиабомб, они различаются  массой боевой части (от 165 до 1170 кг) и системами наведения: у одних – инерциально-спутниковая, у других – телевизионно-корреляционная, у третьих – лазерная.

    Таковы АСП, столь необходимые нашей армии для выполнения задач в ходе СВО, в том числе авиабомбы и те самые УМПК – универсальные модули планирования и коррекции. При помощи которых ВКС России повысили мощность и точность поражения целей вдали от линии боевого соприкосновения.

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