Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК

  • На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
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    Польша нацелит американские танки на Брест и Калининград
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей
    В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    Новости
    22:55Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    22:49На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    22:30При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека

    Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале, сообщила пресс-служба мэрии города. Источник в мэрии сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

    22:24Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    22:17Палеонтолог рассказал о найденных в Москве доисторических ящерах

    На территории Москвы во время Юрского периода было море, в котором обитали различные моллюски, а также морские ящеры, чьи останки и были, скорее всего, обнаружены, сказал газете ВЗГЛЯД палеонтолог Дарвинского музея Ярослав Попов, комментируя находки строителей в Митино.

    21:59Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.

    21:53На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв

    В результате ЧП на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Няганской окружной больнице.

    21:45Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    21:44Хоккеист клуба «Салават Юлаев» Амиров умер в возрасте 21 года

    Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер на 22-м году жизни, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

    21:32Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом

    Мать бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елена Жукова была замечена на яхте с 92-летним медиамагнатом Рупертом Мердоком, сообщает Daily Mail.

    21:21В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер

    Власти США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    21:09Москва потребовала от Варшавы разъяснений по поводу задержания двух россиян

    Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер», сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

    20:57В США бывшие полицейские признались в издевательствах над чернокожими

    В американском штате Миссисипи шесть экс-сотрудников полиции признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами, совершенных ранее в 2023 году, сообщили СМИ.

    20:48На Украине предложили разрешить порнографию

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    20:39Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

    14 августа 2023, 22:24

    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК

    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (38)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (23)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (37)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 13:42
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    @ Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что российское вооружение показывает свою надежность и эффективность, западная техника оказалась далеко не безупречной, об этом говорит выставка трофеев на «Армии-2023», передает ТАСС.

    Ранее трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия-2023».

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (35)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    14 августа 2023, 07:10
    Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

    Организация предоставила видео, на котором помимо соответствующего заявления подпольщика видны кадры, снятые в Садовом и Херсоне. Активист рассказал, что подпольщики определили военные объекты в Садовом, по которым позднее отработала российская артиллерия. В результате ВСУ потеряли около 30 человек. Кроме того, российским войскам были переданы координаты склада боеприпасов и военной техники в ангаре на территории завода Петровского.

    Также «Русский Херсон» распространил «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения». По словам подпольщика, организация расширяется, активисты есть не только в Херсоне, но и в других районах Херсонской области, которые удерживаются украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Как заявил подпольщик, у организации «теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям». В качестве основной цели он назвал «избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев».

    Напомним, о создании организации «Русский Херсон» было объявлено в апреле. В апреле они сообщили, что помогли российской артиллерии поразить цели в Камышанах и во Львово. В конце мая подпольщики помогли уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных, в июне – место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и речной буксир.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 08:20
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

    «Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.

    Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 06:26
    Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    Forbes сообщил о проблемах с системой управления огнем у предназначенных для Украины танков Leopard

    Tекст: Антон Антонов

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но требует «платы за уникальность». Система нуждается в особом уходе и технической поддержке. Кроме того, как указывает Экс, их «наперечет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, «находятся в плохом состоянии». Он объясняет намерение Германии передать Украине только 30 из купленных 50 танков тем, что 20 хотят разобрать на запчасти для ремонта тех машин, которые предназначены Киеву. Экс подозревает, что «каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем».

    Однако это «не самая большая проблема», добавляет он, поскольку гораздо больше должна беспокоить «тонкая стальная броня», которая не в состоянии «обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

    Напомним, германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

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    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 13:31
    Система ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Белгородской области, ПВО сбила две воздушные цели возле села Пушкарное. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация выясняется.

    Ранее стало известно, что при атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотника. Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены.

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    14 августа 2023, 06:54
    Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об авиаударах по ВСУ в ДНР

    Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Су-34 управляемыми боеприпасами нанесли удары по двум пунктам временной дислокации ВСУ у Белой Горы, а также ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения украинских сил в Авдеевке. Российская штурмовая и армейская авиация атаковала ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

    Кроме того, ВСУ потеряли два 120-миллиметровых миномета с расчетами у Верхнекаменского и Красногоровки в ходе контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ в районе торского участка Серебрянского лесничества, украинские потери составили свыше 60 боевиков. Также уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет ВСУ, передает ТАСС.

    На Сватовском направление украинские войска предприняли две попытки атаки. Атаки были отражены, ВСУ потеряли до 10 человек и бронированную машину. Кроме того, у Плащанки сбит украинский беспилотник.

    Напомним, российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР.

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    14 августа 2023, 16:46
    Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

    Пушилин: Контрнаступление ВСУ продолжается, но уже выдыхается

    Tекст: Валентина Григоренко

    Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще продолжается, но уже выдыхается, речи о второй волне контрнаступления не идет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Армия-2023».

    Пушилин, комментируя вторую волну наступления Украины, отметил, что действия, которые сейчас предпринимают ВСУ, нельзя назвать контрнаступлением, а что касается первой волны – она выдыхается, но еще идет. По его словам, в настоящее время осталось несколько горячих точек по линии фронта, но Российская армия имеет высокую подготовленность по сравнению с тем, что было полгода назад, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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