War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы

Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.

Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью какого-то вида GPS-наведения, но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».

Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.

Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.

Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.

Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы проблемой для Украины и попросил у Запада истребители F-16, чтобы создать баланс сил в воздухе.