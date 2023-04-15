Летчик Су-34 рассказал об эффективной модернизации советских авиабомб

В Совфеде объяснили правящей партии Армении недопустимость учений с НАТО

Сенатор Долгов: Москва ждет ответ Еревана по поводу учений с теми, кто воюет против России

У Москвы вызывает вопросы решение Армении проводить учения не с ОДКБ, а с НАТО – альянсом, который воюет против России в ходе СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Ереване «не поняли» реакцию Москвы на участие Армении в учениях НАТО.

«Думаю, в Армении найдется депутат или представитель исполнительной власти, который напомнит секретарю партии Никола Пашиняна Артуру Ованнисяну о том, что НАТО по итогам прошлогоднего саммита в Мадриде приняло декларацию, в которой указано, что Россия признана «наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», – отметил член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.

«При этом ранее Армения практически без объяснения причин отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. И теперь на фоне этого она решает участвовать в военных маневрах НАТО – альянса, который воюет сейчас против России в ходе спецоперации. Поэтому совершенно логично, что такая политика нашего союзника по ОДКБ вызывает вопросы в Москве», – подчеркнул сенатор.

«У нас с Арменией давние многовекторные отношения – культурные, исторические, политические, экономические. Их не должны омрачать такие решения в военной сфере. Думаю, в Армении есть разные политические силы, и некоторые из них поддаются давлению со стороны НАТО или США. В любом случае ответ Ованнисяна не выражает позицию Армении по определению. Так что будем ждать официальный ответ Еревана по создавшейся ситуации», – резюмировал парламентарий.

В пятницу Артур Ованнисян, секретарь фракции партии «Гражданский договор», которой принадлежит большинство мест в Национальном собрании Армении, выразил недоумение тем, что у Москвы возникли вопросы к участию республики в учениях НАТО.

Парламентарий заявил, что ему «непонятно» почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 апреля заявила, что «требует разъяснений» по поводу участия армянских военных в учениях НАТО KFOR («Силы Косово») и Saber Junction-2023, передает «Sputnik Армения».

«Армения сохраняет теплые дружеские отношения со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил», – указал он.

В ответ на это в МИД РФ указали на то, что Захарова не «требовала» разъяснений. В ведомстве предположили, что армянский депутат «опирается на придуманную им же самим формулировку и сам ей удивляется», говорится в Telegram-канале МИД.

В исходном заявлении Захаровой было сказано о том, что в МИД РФ «запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях». «С нашей реакцией определимся по получении ответа», – добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Также она заметила, что отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

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