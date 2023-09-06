Игра в одни ворота в пользу российской армии

Сообщается, что российская авиабомба одного из самых крупных калибров – ФАБ-1500 – тоже получила унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). И уже началось успешное применение ФАБ-1500 с УМПК в ходе спецоперации. Ранее этим модулем оснащались только авиабомбы меньшего калибра (ФАБ-250/500).

Событие на самом деле большое. Лучше всего показать его значение сравнением с тем инструментом войны, который принято называть «главной ударной силой спецоперации». А именно – артиллерией. При всем уважении, что называется.

В чем главная проблема артиллерии? Об этом же прямо говорит не кто иной, как лично министр обороны: «В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе». Иначе говоря, артиллерия, которая лупит снарядами с боевой частью в несколько кг, отчаянно страдает от ответного огня противника. Почему так срочно вводят в строй САУ «Мальва»? Да потому что она колесная, что позволяет быстро сменить позицию после отстрела боекомплекта. Ведь на эту позицию немедленно прилетает в ответ.

Ну и конечно, вспомним словосочетание «снарядный голод». Можно спорить о том, достаточно для артиллерии снарядов или нет, но бесспорно одно: снарядов требуются миллионы.

Зато ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. В любую стационарную укрепленную огневую точку, штаб, окоп, блиндаж, аэродром, РЛС, хранилище ГСМ или боеприпасов. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

Авиабомб данного типа на складах с советских времен – просто несметное количество. Они давно ждали своего часа, их давно пора было утилизировать. Иначе говоря, они не стоят сегодня российскому бюджету ни копейки. Затраты – только на УМПК, но и эти затраты с ростом производства будут снижаться.

А главное – ровно ничего не прилетит в ответ. УМПК позволяет сбрасывать бомбы, не входя в зону ПВО противника. Это игра в одни ворота в пользу российской армии.