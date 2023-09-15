Номенклатуру оружия Су-34 расширили на случай войны с НАТО

Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, которая ранее на этих самолетах не использовалась. Он добавил, что эта ракета и самолет раньше в одном комплексе не применялись. Новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета.

Источник уточнил, что Су-34 с помощью такой ракеты успешно поразил украинский военный объект, а для отработки нового состава авиакомплекса была задействована самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО.

Как пояснил собеседник, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, для выполнения стратегических задач в случае конфликта со странами блока НАТО.

Ранее в Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации.