Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На официальном уровне впервые подтверждено строительство целой сети объектов ПВО, предназначенных для обороны Москвы от украинских БПЛА. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как уже работают ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – заявил столичный градоначальник.

Действительно, атаки БПЛА стали достаточно большой проблемой для столицы. Так, недавно был перехвачен дрон над территорией Рузского района Московской области. Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».

Кроме того, один из беспилотников попал в строящееся здание в районе «Москва-Сити». В результате атаки никто не пострадал, а все необходимые оперативные службы быстро отреагировали на происшествие. Еще один дрон был сбит в Можайском районе области.

Сейчас же, очевидно, ведется полномасштабная работа по защите региона от атак ВСУ. И если судить по словам столичного мэра, для борьбы с БПЛА применяются не только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), но и специальные перехватчики. Собянин, в частности, описал, как быстро строящиеся объекты начинают использоваться по назначению: «В Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы».

Таким образом, из слов Собянина следует сразу несколько выводов.

Во-первых, как минимум уже несколько недель Минобороны совместно с московской мэрией предпринимают самые срочные и активные меры по созданию и оборудованию позиций для средств ПВО. Скорее всего, речь идет о размещении ЗРК «Панцирь-С1», именно они наиболее эффективны против тех аппаратов, которые ВСУ посылают в сторону Москвы.

Во-вторых, эти позиции создаются далеко не только в Москве или рядом с Москвой – нет, это делается в сотнях километров от столицы, по всему маршруту возможного следования вражеских аппаратов. В частности, в Орле. Иначе говоря, перед нами создание эшелонированной ПВО.

В-третьих, против БПЛА противника активно работают не только наземные комплексы ПВО, но и воздушные перехватчики. А именно – вертолеты.

И действительно, использование сверхзвуковых истребителей (условных Су-35) для уничтожения низколетящих, малоразмерных и малозаметных целей или неэффективно, или попросту невозможно. Зато в некоторых военных округах для борьбы с малоскоростными воздушными целями уже несколько десятилетий назад стали применять вертолеты, тогда это были Ми-24. Вертолеты оснащены и средствами обнаружения (РЛС), и авиационными пушками, которые являются едва ли не идеальным оружием для уничтожения беспилотников.

Тихоходный дрон, летящий несколько часов от украинской границы до российской столицы – легкая цель при условии, что на его пути будет как минимум несколько подобных аэродромов, на которых находятся так называемые дежурные силы (ДС). ДС – это, как правило, два самолета (или в данном случае вертолета), стоящие на боевом дежурстве, заправленные, вооруженные и готовые взлететь в течение нескольких минут после команды на выполнение перехвата и уничтожения воздушной цели.

К слову, отраслевой Telegram-канал «Оборонка» приводит кадры с попыткой вертолета Ми-28 сбить БПЛА противника. «Похоже, для ударного вертолета Ми-28Н(М) найдена новая ниша – он борется с беспилотными летательными аппаратами. Уже известно о первой воздушной победе этой машины над дроном», – отмечают авторы канала.

Как отмечают в экспертном сообществе, ключевым вопросом в данном случае остается проблема не столько поражения, сколько обнаружения БПЛА противника. Также эксперты говорят, что вертолеты могут стать серьезным подспорьем в борьбе с дронами. Однако это лишь элемент комплексной системы ПВО.

«Вероятнее всего, на оборону Москвы встанут в первую очередь именно ЗРК «Панцирь-С1». Комплекс хорошо зарекомендовал себя за время СВО в качестве инструмента противодействия БПЛА противника», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нет сомнений в том, что российское правительство активно работает над тем, чтобы сделать отражение атак дронов более точным и профессиональным. При этом аналогичные меры, предпринятые в Орле, говорят о том, что ведется комплексная работа по решению проблемы», – отмечает собеседник.

«Фактически планируется создать крепкую линию обороны, способную преследовать цель на протяжении всего полета. У нас и раньше имелась достойная эшелонированная система ПВО, которую в настоящий момент пытаются усилить и адаптировать под вызовы нового времени», – акцентирует эксперт.

«Однако необходимо параллельно трудиться и над созданием рубежа ПВО, который протянется от Азовского моря до Санкт-Петербурга. Именно он и примет на себя основной удар противника, а комплексы, размещенные в прилегающих городах, сумеют устранить угрозу в том случае, если объект сможет преодолеть главный массив ПВО», – подчеркивает он.

«Интересно, что Собянин указал и на важную роль вертолетов в сфере противодействия дронам. Действительно, эти машины демонстрируют высокую эффективность при борьбе с малоскоростными беспилотниками. Однако в настоящее время их использование нельзя назвать широко распространенным»,

– считает Кнутов. «Вертолеты имеют несколько недостатков, самым большим из которых является необходимость оборудования машин специальными радарами, которые будут упрощать поиск БПЛА в ночное время. Оснащение подобными механизмами – достаточно непростая задача», – уточняет эксперт.

«Кроме того, нельзя рассматривать вертолеты как абсолютную панацею при борьбе с дронами. В конце концов, система ПВО должна оставаться комплексной. Ее развитие должно происходить постепенно, но сразу по всем направлениям. Это позволит сделать нашу оборону более гибкой и расширит маневренность ВС РФ при борьбе с разными целями», – акцентирует Кнутов.

Схожего мнения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Для защиты Москвы могут быть крайне полезны ЗРПК «Панцирь». Однако также существует необходимость применения скорострельных зенитных комплексов для противодействия БПЛА противника», – пояснил он.

«Этот вид оружия хорошо зарекомендовал себя в борьбе с дронами. Он способен обеспечить как точечную защиту конкретного объекта, так и в качестве элемента широкого пояса ПВО», – добавил собеседник.

«Работу по усилению систем ПВО нужно вести не только в столице. Эту практику надо распространять и на прифронтовые регионы. И это уже делается, например, в Орле. Соответственно, Россия создает эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая сведет на нет все усилия противника»,

– отмечает он. «Позитивный опыт применения вертолета против БПЛА – это безусловно хорошая новость. Тем не менее таких машин в распоряжении России не так много. Кроме того, затраты топлива на час полета у них довольно высокие. Поэтому нам необходимо проводить комплексную работу над созданием средств воздушного патрулирования», – акцентирует эксперт.

«Для выполнения этой задачи вполне реально привлекать легкомоторные самолеты. Можно применять даже гражданские модели, если их предварительно модифицировать для противодействия беспилотникам», – резюмирует Бартош.