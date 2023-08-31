Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА

Tекст: Ольга Никитина

Градоначальник на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства рассказал, что по запросу Минобороны новые объекты ПВО создаются за сутки. Такая работа ведется уже несколько недель, рассказал он.

«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – приводит его слова РИА «Новости».

Как рассказал Собянин, когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций ПВО, встал вопрос о том, в какие сроки будет сделан определенный объем работ. «Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки», – подчеркнул мэр.

В этом году, сообщил он, в Москве сделали многое для обороны города от налетов беспилотников. Киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день, указал Собянин.

Так, рассказал он, в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов уже сбил БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.

Напомним, минувшей ночью силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе Московской области уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы.