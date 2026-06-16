Путин поручил учредить премию имени Вербицкой за вклад в изучение русского языка

Tекст: Елизавета Шишкова

В документе говорится: «Отмечая выдающийся вклад Л.А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л.А. Вербицкой», передает РИА «Новости».

Согласно указу, правительству поручено обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры, а также утвердить положение об этой награде.

Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени Ларисы Вербицкой, который, как следует из документа, станет еще одной формой увековечения памяти ученого-лингвиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов потребовал увеличить часы преподавания русского языка для будущих учителей.

Президент Владимир Путин на том же заседании заявил о начале разработки в вузах учебного модуля «Русский язык как государственный».