Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты

Путин: Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, поезд ушел

Tекст: Ольга Иванова

«Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из России.

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», – сказал он.

Ранее Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.