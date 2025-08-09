Путин обсудил по телефону с Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Путин сообщил Луле да Силве об итогах встречи с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и рассказал о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы Путин рассказал своему бразильскому коллеге об основных результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась на днях.
Лула да Силва, как отмечается в сообщении, поддержал усилия, направленные на поиск путей урегулирования кризиса на Украине. Президенты также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Россией и Бразилией.
В ходе разговора главы государств отдельно подчеркнули важность совместной работы в рамках объединения БРИКС. Подобное взаимодействие, по их мнению, способствует укреплению позиций обеих стран на международной арене.
