Путин обсудил по телефону с Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом

Путин сообщил Луле да Силве об итогах встречи с Уиткоффом

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы Путин рассказал своему бразильскому коллеге об основных результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась на днях.

Лула да Силва, как отмечается в сообщении, поддержал усилия, направленные на поиск путей урегулирования кризиса на Украине. Президенты также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Россией и Бразилией.

В ходе разговора главы государств отдельно подчеркнули важность совместной работы в рамках объединения БРИКС. Подобное взаимодействие, по их мнению, способствует укреплению позиций обеих стран на международной арене.

Ранее Путин рассказал Лукашенко о контактах с США по украинскому кризису.

Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и вопросы российско-индийского сотрудничества.

Президент России провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым.

