Кремль: Путин рассказал Лукашенко о контактах с США по украинскому кризису
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону результаты недавних контактов России и США, уделив особое внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, сообщили в Кремле.
В рамках беседы российский лидер подробно рассказал своему белорусскому коллеге о текущих контактах России с Соединенными Штатами с акцентом на итоги состоявшейся 6 августа беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Президент Белоруссии поблагодарил Путина за предоставленную информацию и высоко оценил российские усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине. Лукашенко также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время его недавнего рабочего визита в Россию.
В ходе разговора лидеры двух стран обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки дня.
В начале августа Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам.