Кремль: Путин рассказал Лукашенко о контактах с США по украинскому кризису

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках беседы российский лидер подробно рассказал своему белорусскому коллеге о текущих контактах России с Соединенными Штатами с акцентом на итоги состоявшейся 6 августа беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил Кремль в Telegram-канале.

Президент Белоруссии поблагодарил Путина за предоставленную информацию и высоко оценил российские усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине. Лукашенко также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время его недавнего рабочего визита в Россию.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки дня.

В начале августа Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам.