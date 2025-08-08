Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Путин обсудил с Моди Украину и вопросы российско-индийского сотрудничества
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщил Кремль.
Президент России поделился с индийским лидером итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась в Москве 6 августа, сообщается в Telegram-канале Кремля. Моди выразил признательность за предоставленную информацию и подтвердил последовательную позицию Индии, выступающей за политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
Стороны также обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, уделив внимание торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.
Ранее Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалось развитие двусторонних отношений.
Накануне Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности.