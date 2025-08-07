Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом.
Переговоры прошли в расширенном составе: со стороны России присутствовали секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Индийскую делегацию на встрече также представлял чрезвычайный и полномочный посол Республики Индии в России Винай Кумар. Подробности обсуждаемых вопросов между сторонами официально не раскрываются.
Накануне советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Индию в конце августа.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул приоритет укрепления партнерства России и Индии. В июле прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию.