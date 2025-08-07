Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Переговоры прошли в расширенном составе: со стороны России присутствовали секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Индийскую делегацию на встрече также представлял чрезвычайный и полномочный посол Республики Индии в России Винай Кумар. Подробности обсуждаемых вопросов между сторонами официально не раскрываются.

Накануне советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Индию в конце августа.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул приоритет укрепления партнерства России и Индии. В июле прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию.