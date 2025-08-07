Шойгу подчеркнул приоритет укрепления партнерства России и Индии

В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время переговоров с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом заявил о первостепенной важности всестороннего укрепления стратегического партнерства с Индией для России.
По словам Шойгу, Москву и Нью-Дели связывают «прочные, проверенные временем узы дружбы», передает ТАСС. Он отдельно подчеркнул, что основой двусторонних отношений являются взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов обеих сторон и общий курс на продвижение объединительной повестки дня. Российская сторона считает такие принципы фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.
Шойгу заявил о необходимости как можно скорее определить сроки новых полноформатных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Он отметил, что Россия нацелена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией для формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами.
По словам Шойгу, регулярные консультации по линии советов безопасности способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый качественный уровень в условиях текущей непростой международной обстановки. «Особое значение придаем продолжению диалога по двусторонним и региональным вопросам по линии советов безопасности двух стран. Регулярные консультации способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый, более качественный уровень в нынешней непростой международной обстановке», – заявил Шойгу.
В июле прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию.
Ранее Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного.