    Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    8 комментариев
    Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    50 комментариев
    7 августа 2025, 12:52

    Индия заявила об ожидании визита Путина в августе

    Советник Моди Довал: Индия ожидает визита Путина в августе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Индию в конце августа.

    Довал отметил, что индийская сторона ожидает от встречи лидеров двух стран новых направлений для развития сотрудничества и существенных итогов переговоров, передает ТАСС.

    «Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне», – заявил Довал.

    Он подчеркнул, что между Нью-Дели и Москвой установлены «очень хорошие отношения», которые в Индии высоко ценят. По словам советника, стратегическое партнерство между странами укрепляется благодаря регулярным контактам на высшем уровне, что способствует дальнейшему углублению двусторонних связей.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул приоритет укрепления партнерства России и Индии.

    В июле прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию.

    6 августа 2025, 19:50
    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян

    Путин посоветовал главе Челябинской области Текслеру двигаться к целям

    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил планы по развитию Челябинской области и рекомендовал губернатору Алексею Текслеру двигаться поэтапно, решая задачи региона, чтобы получить одобрение населения.

    Открывая по видеосвязи новые объекты ко Дню строителя, Путин, обращаясь к Текслеру, подчеркнул важность системного подхода, передает ТАСС.

    «Мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, – они впечатляют, это хорошие планы», – заявил глава государства.

    Путин посоветовал Текслеру двигаться последовательно: «Надо просто идти – и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране».

    Напомним, в июле Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 15:57
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 13:04
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 19:20
    Путин открыл новые построенные в регионах объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил работников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие страны.

    Глава государства подчеркнул, что миллионы людей трудятся в строительной сфере, реализуя масштабные проекты, возводя жилые дома, школы, больницы и другие социально значимые объекты, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин отдельно поблагодарил строителей за их опыт, квалификацию и преданность делу, благодаря чему удается благоустраивать города и повышать качество жизни населения.

    «Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», – заявил президент.

    В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, были открыты новые объекты: набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, зоопарк в Перми, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области, детский сад в Копейске Челябинской области и средняя школа №49 в поселке Шамхал Дагестана.

    Ранее Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 14:47
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле, передает ТАСС.

    Переговоры двух представителей государств продлились около трех часов. О содержании беседы официальной информации пока не поступало. Пресс-служба российского лидера подтвердила сам факт завершения встречи в заявленное ранее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 11:07
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (11)
    7 августа 2025, 11:34
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 22:31
    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    Комментарии (3)
    6 августа 2025, 23:19
    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: РФ выразила желание встретиться с Трампом

    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что российская сторона выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    «Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По ее словам, Трамп открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе. В Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 01:22
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Комментарии (5)
    7 августа 2025, 12:05
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (11)
    7 августа 2025, 00:19
    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа

    Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшие дни

    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможен телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Это может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    Также Рубио отметил, что личная встреча Путина и Трампа на следующей неделе пока остается под вопросом, передает ТАСС.

    «Не знаю, состоится ли она на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить», – сказал шеф американской дипломатии.

    Он считает, что решение данного вопроса будет зависеть от того, смогут ли стороны добиться «прогресса» и «сблизить позиции». Без этого, как заявил Рубио, вряд ли «можно проводить встречу на уровне лидеров», поскольку «никакого толка» от нее не будет.

    Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел уже пятую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:07
    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль после переговоров спецпосланника с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Колонна автомобилей американского спецпосланника Стива Уиткоффа выехала из Кремля после переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые продолжались около трех часов.

    Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, около 14.30 по московскому времени покинул Кремль, передает РИА «Новости».

    Стив Уиткофф прибыл в Москву ранним утром среды. Это его пятый визит в Россию в 2025 году, отмечают журналисты. Деталей прошедших переговоров между Путиным и спецпосланником США официально не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов.

    Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 04:05
    CNN сообщил о планировании помощниками Трампа его встречи с Путиным

    CNN: Трамп велел быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп поручил своей команде действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

    По версии CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч», передает РИА «Новости».

    «Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп хочет лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Белый дом заявил, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшие дни. Трамп отметил «хорошие шансы» на проведение встречи с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 23:57
    Fox News: Уиткофф получил сигнал о желании Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Как заявляет Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома, президент России Владимир Путин высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    «Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле, Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fox News.

    При этом CNN сообщает, что источник в Белом доме выразил сомнение в реальности проведения встречи уже на следующей неделе, указав на сложность предварительных переговоров и вопросы логистики.

    «Один чиновник Белого дома отметил, что, хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать», – заявляет CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. По данным NYT, Трамп захотел лично встретиться с президентом России на следующей неделе, а также провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что желание встречи с Трампом выразила российская сторона.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 22:45
    Трамп заявил Мерцу о продуктивности разговора Путина и Уиткоффа

    Bild: Трамп назвал беседу Путина и Уиткоффа более продуктивной, чем ожидалось

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа был продуктивнее, чем ожидалось, пишет Bild.

    По данным Bild, у Трампа состоялся телефонный разговор с канцлером, в ходе которого глава американского государства «сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина был продуктивнее, чем ожидалось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Трамп заявил о «большом прогрессе» по итогам переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча носила полезный и конструктивный характер. New York Times сообщила, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе и затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
