Индия заявила об ожидании визита Путина в августе

Советник Моди Довал: Индия ожидает визита Путина в августе

Tекст: Валерия Городецкая

Довал отметил, что индийская сторона ожидает от встречи лидеров двух стран новых направлений для развития сотрудничества и существенных итогов переговоров, передает ТАСС.

«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне», – заявил Довал.

Он подчеркнул, что между Нью-Дели и Москвой установлены «очень хорошие отношения», которые в Индии высоко ценят. По словам советника, стратегическое партнерство между странами укрепляется благодаря регулярным контактам на высшем уровне, что способствует дальнейшему углублению двусторонних связей.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул приоритет укрепления партнерства России и Индии.

В июле прошлого года индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию.