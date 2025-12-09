Шойгу возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме

Tекст: Денис Тельманов

Сергей Шойгу начал рабочую программу визита во Вьетнам с посещения мавзолея Хо Ши Мина и Памятника павшим героям, передает ТАСС.

Во время церемонии глава Совета безопасности России возложил венки к знаковым мемориалам Ханоя, отдав дань памяти первому президенту Вьетнама и национальным героям страны.

Мавзолей Хо Ши Мина был открыт 2 сентября 1975 года на главной площади Бадинь, где в 1945 году была провозглашена независимость Вьетнама. Комплекс спроектировали советские архитекторы по примеру мавзолея Ленина, строительство длилось два года.

На фасаде здания крупно выложено имя президента, а у входа выбита его известная фраза: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

Вход охраняет почетный караул, а внутри находится прозрачный саркофаг с телом Хо Ши Мина.

Посещение мавзолея является обязательной частью всех официальных делегаций, прибывающих в Ханой.

Шойгу также осмотрел дом-музей Хо Ши Мина, где лидер вьетнамского национально-освободительного движения прожил свои последние годы.

