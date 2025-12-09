Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
Шойгу возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
В рамках визита во Вьетнам секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил мавзолей первого президента страны Хо Ши Мина и мемориал павшим героям, уделив внимание исторической памяти.
Сергей Шойгу начал рабочую программу визита во Вьетнам с посещения мавзолея Хо Ши Мина и Памятника павшим героям, передает ТАСС.
Во время церемонии глава Совета безопасности России возложил венки к знаковым мемориалам Ханоя, отдав дань памяти первому президенту Вьетнама и национальным героям страны.
Мавзолей Хо Ши Мина был открыт 2 сентября 1975 года на главной площади Бадинь, где в 1945 году была провозглашена независимость Вьетнама. Комплекс спроектировали советские архитекторы по примеру мавзолея Ленина, строительство длилось два года.
На фасаде здания крупно выложено имя президента, а у входа выбита его известная фраза: «Нет ничего дороже независимости и свободы».
Вход охраняет почетный караул, а внутри находится прозрачный саркофаг с телом Хо Ши Мина.
Посещение мавзолея является обязательной частью всех официальных делегаций, прибывающих в Ханой.
Шойгу также осмотрел дом-музей Хо Ши Мина, где лидер вьетнамского национально-освободительного движения прожил свои последние годы.
