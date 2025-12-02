Шойгу заявил о недопустимости возрождения преступных режимов в Европе и Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия и Китай имеют совместный опыт противодействия милитаризму и не допустят восстановления преступных режимов в Европе и Японии, передает ТАСС.\

Шойгу отметил, что обе страны едины в недопущении фальсификации истории, особенно на фоне попыток реванша в ряде государств Европы и Токио. По словам Шойгу, «гидра милитаризма вновь поднимает свои головы», однако опыт по ее отсечению у Москвы и Пекина достаточный, и «возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим».

Он также сообщил, что сложившаяся геополитическая обстановка требует регулярной сверки позиций между Россией и Китаем, поскольку вызовы глобальной безопасности продолжают расти. Секретарь российского Совбеза добавил, что отношения двух стран в области стратегической безопасности имеют беспрецедентно высокий уровень, что вызывает недовольство на Западе.

Шойгу подтвердил последовательную поддержку Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, отметив, что единственным законным правительством, представляющим Китай, является правительство КНР. Координация России и Китая играет, по его мнению, стабилизирующую роль, способствуя формированию многополярного мироустройства без доминирования отдельных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Китая объявило о предстоящем визите главы МИД в Москву.