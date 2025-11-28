28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
Китай анонсировал визит главы МИД в Россию
Министр иностранных дел КНР Ван И 1–2 декабря посетит Россию для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По ее словам, Ван И, министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК, посетит Россию первого и второго декабря, передает ТАСС.
Основная цель визита – участие в 25-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности. Мао Нин сообщила, что визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД ШОС в Тяньцзине. Лавров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили урегулирование ситуации на Украине и отношения с США.