Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай провел отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». Встреча прошла в Тяньцзине, где сегодня состоялось заседание министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В начале председатель КНР встретился со всеми главами внешнеполитических ведомств стран-участниц ШОС. После этого состоялись отдельные переговоры между Си Цзиньпином и Лавровым, в ходе которых обсуждались вопросы развития российско-китайских отношений и международной повестки дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. Мария Захарова подписала фотографию Лаврова и Ван И шутливой надписью «ВанЛав». Министерство иностранных дел объявило, что Лавров отправится на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.