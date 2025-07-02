МИД объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Лавров принял решение представлять Россию на саммите БРИКС в Бразилии

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в семнадцатом саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, который пройдет под девизом «Укрепление сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления», – сказала она.

Захарова отметила, что в ходе саммита будут рассмотрены основные итоги работы БРИКС по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурное и гуманитарное сотрудничество.

После этого, 14–15 июля Лавров примет участие в совещании глав МИД ШОС в Китае. По словам Захаровой, предстоящая встреча «станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября, также в китайском городе Тяньцзинь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Индии Нарендра Моди посетит Бразилию для участия в 17-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита по телемосту.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.