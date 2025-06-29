Анонсировано участие Путина в саммите БРИКС по телемосту

Tекст: Ольга Иванова

Помимо этого, у президента в графике запланированы другие международные контакты.

Зарубин сообщил, что глава государства также проведет совещание по развитию новых регионов России и заседание Совета безопасности. Кроме того, Владимир Путин уделит внимание вопросам работы Агентства стратегических инициатив.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. В начале 2024 года число участников расширилось за счет новых стран.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.