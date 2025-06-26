Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.2 комментария
Президент Ирана решил принять участие в саммите БРИКС в Бразилии
Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро в начале июля.
Об этом сообщил посол Ирана в Бразилии Абдолла Некунам Гадирли, пишет бразильская газета Estadao, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что сейчас ведется этап планирования вероятного приезда главы государства на мероприятие.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь.
Газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.