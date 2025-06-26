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    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    26 июня 2025, 21:50 • Новости дня

    Президент Ирана решил принять участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро в начале июля.

    Об этом сообщил посол Ирана в Бразилии Абдолла Некунам Гадирли, пишет бразильская газета Estadao, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что сейчас ведется этап планирования вероятного приезда главы государства на мероприятие.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь.

    Газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    25 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Ульянов назвал естественным решение Ирана приостановить контакты с МАГАТЭ

    Ульянов не нашел ничего удивительного в приостановке Ираном контактов с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что, по мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова – естественно в сложившихся реалиях.

    «Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Ничего удивительного. Это было естественным развитием событий, вызванным незаконными ударами по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», – написал он Telegram-канале.

    Напомним, днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    На ваш взгляд
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    26 июня 2025, 09:26 • Новости дня
    The Washington Post: Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

    WP: Главу Нацразведки США Габбард отстранили от вопросов по Ирану после критики Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Директора Нацразведки Тулси Габбард вывели из процесса по иранской ядерной программе после разногласий с администрацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по иранскому направлению после критики президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Габбард публично заявляла, что американские спецслужбы не фиксируют признаков возобновления Ираном ядерной программы, что, по словам источников, вызвало недовольство Белого дома, передает ТАСС.

    На фоне недавних ударов США и Израиля по иранским объектам Трамп назвал оценки Габбард ошибочными. После этого директор Нацразведки перестала принимать существенное участие в принятии решений по Ирану и не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей по этому вопросу. Ключевым спикером по теме теперь станет глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Администрация Трампа решила существенно ограничить объем секретной информации, предоставляемой Конгрессу, после утечек предварительных разведданных, в которых говорилось, что иранские ядерные объекты не были уничтожены полностью. Трамп продолжает заявлять, что иранская программа должна быть полностью ликвидирована.

    Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Белый дом в препятствии работе Конгресса и подчеркнул право законодателей знать всю актуальную информацию по вопросам безопасности.

    Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне: 13 июня Израиль начал военную операцию, Иран ответил ударом через сутки, спустя девять дней в конфликт вмешались США. Американские военные 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, а 23 июня Тегеран атаковал авиабазу США в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США сообщила об уничтожении ядерных объектов Ирана. Экс-аналитик ЦРУ поддержал доклад Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

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    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

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    25 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Макрон на встрече с главой МАГАТЭ заявил о необходимости возобновить миссию в Иране

    Макрон: Миссия МАТАГЭ должна быть возобновлена в Иране ради общей безопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Франция «твердо придерживается принципов» агентства и верит в его роль для обеспечения ядерной безопасности.

    «Франция твердо стоит с МАГАТЭ, чья роль жизненно важна для ядерной безопасности. Необходимо срочно позволить агентству возобновить свою миссию в Иране», – подписал Макрон в соцсети Х фото с Гросси.

    Напомним, в среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов действия Ирана по отношению к МАГАТЭ назвал естественным развитием событий и не нашел ничего удивительно в решении властей исламской республики.

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    26 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Москва выразила обеспокоенность после решения Ирана по МАГАТЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Он отметил, что этот шаг вызывает тревогу для России как для государства-депозитария ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), передает РИА «Новости».

    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до выполнения требований по безопасности ядерных объектов и ученых. Устинов подчеркнул, что причиной стали удары по иранским объектам со стороны США и Израиля. В этих условиях, по его словам, стремление Ирана защитить свои ядерные материалы выглядит логичным.

    Дипломат добавил, что вероятность вступления законопроекта в силу достаточно высока. Если документ будет реализован, Иран, скорее всего, вышлет оставшихся инспекторов агентства с территории страны, хотя речь идет о приостановке, а не полном прекращении сотрудничества.

    Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

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    26 июня 2025, 09:34 • Новости дня
    Постпред Ирана при ООН назвал недопустимым атаку США на ядерные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка США сослаться на право самообороны для оправдания ударов по иранским ядерным объектам не имеет под собой никаких оснований, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани сообщил, что попытки США оправдать удары по ядерным объектам Ирана ссылками на принцип самообороны, закрепленный в Уставе ООН, не имеют под собой оснований и создают опасный прецедент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ядерные объекты страны находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии и их исключительно мирный характер подтверждён неоднократно.

    Дипломат добавил, что произвольная трактовка положений статьи 51 идет вразрез с Уставом ООН, международным правом и юридической практикой Международного суда ООН.

    По мнению иранской стороны, принятие подобных заявлений создает угрозу подрыва одного из основополагающих принципов Устава ООН – запрета на применение силы.

    Ранее 24 июня временный поверенный в делах Соединённых Штатов при ООН Дороти Ши заявила, что США, атаковав ядерные объекты Ирана, руководствовались «неотъемлемым правом на самооборону».

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    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе и Фордо, так как они были полностью уничтожены.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил полное уничтожение ядерных объектов Ирана.

    Американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал авиаудары США по Ирану посягательством на авторитет ДНЯО.

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    26 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп призвал уволить участвующих в «охоте на ведьм» после атаки на Иран журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить всех журналистов, причастных к «охоте на ведьм» против американских военных после атаки на Иран.

    В своем аккаунте Truth Social он написал: «Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», передает РИА «Новости».

    Причиной комментария стали публикации в американских СМИ, которые ставят под сомнение эффективность недавних ударов США по Ирану. Трамп выразил недовольство критикой военных и подчеркнул необходимость защищать их от нападок прессы.

    Также Трамп похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и главу объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна за проведенную пресс-конференцию, назвав ее одной из самых профессиональных на его памяти.

    Накануне Трамп заявил, что Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.

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    26 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Хаменеи заявил о нанесении ущерба базе США в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

    Хаменеи отметил, что США занижают масштабы последствий этого удара, передает РИА «Новости».

    По словам Хаменеи, Вашингтон пытался спасти Израиль, вступив в конфликт против Ирана, однако не добился поставленных целей. Он отметил, что атаки США на ядерные объекты Ирана должны быть предметом уголовного разбирательства на международном уровне, но при этом были неэффективными.

    «США вступили в войну (с Ираном), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду», – приводит слова Хаменеи сайт верховного лидера Ирана.

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив все сооружения и инфраструктуру как на земле, так и под землей.

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    26 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Дмитриев: Внутренняя торговля между странами БРИКС превысила 1 трлн долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Объем внутренней торговли между странами БРИКС достиг 1 трлн долларов, что свидетельствует о росте экономических связей внутри объединения, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    В своем Telegram-канале он указал, что внутренний торговый оборот участников БРИКС превысил 1 трлн долларов. Этот показатель свидетельствует об усилении экономических связей и возрастающей роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики.

    Дмитриев добавил, что работа по развитию бизнес-связей продолжается, в том числе через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники БРИКС одобрили масштабную дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса, рассчитанную до 2030 года.

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на форуме в Национальном центре «Россия» отметил значимость БРИКС как движущей силы для мировой экономики и глобального развития.

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    26 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Израиля о продолжении операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил обеспокоенность в связи с заявлениями военного руководства Израиля относительно возможного продолжения силовой операции против Ирана после перемирия.

    Лавров выразил настороженность по поводу заявлений главы генштаба Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке может быть лишь временной паузой, и после него может возобновиться операция против Ирана, передает РИА «Новости». Он указал, что это расходится с позицией других участников процесса, включая президента США Дональда Трампа.

    Глава МИД России сообщил, что и Иран, и США хотят, чтобы ситуация на Ближнем Востоке перешла в политическое русло. По словам Лаврова, президент Трамп намерен выступать посредником между Израилем и Ираном.

    «Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», – заявил Лавров на пресс-конференции.

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.


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    26 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил жителей страны с успехом в противостоянии с Израилем, отметив победу над «сионистским режимом».

    Хаменеи поздравил иранский народ с победой в конфликте с Израилем, назвав режим противника «порочным сионистским». Его слова распространила пресс-служба в социальной сети X, отмечая, что речь шла именно о государстве Израиль, передает ТАСС.

    По данным РИА Новости, пресс-служба Хаменеи также объявила, что он намерен выступить с первым официальным заявлением после завершения боевых действий и обстрелов иранских ядерных объектов Соединенными Штатами. Третье послание верховного лидера появится в ближайшие минуты, говорится в публикации пресс-центра.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе и Фордо, так как они были полностью уничтожены.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал авиаудары США по Ирану посягательством на авторитет ДНЯО.

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    26 июня 2025, 13:41 • Новости дня
    Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    По его словам, американский режим не получил никаких результатов от своих действий против Ирана, передает ТАСС.

    Хаменеи отметил, что Вашингтон «ничего не достиг в этой войне», подчеркнув, что противостояние с Ираном не принесло США желаемых плодов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    При этом президент США Дональд Трамп ранее подтвердил полное уничтожение ядерных объектов Ирана. Американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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