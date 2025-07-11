Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР

Tекст: Евгения Караваева

Самолет главы МИД России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту города Вонсан, сообщает ТАСС. В этом городе с 1 июля открылась новая прибрежная туристическая зона.

По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров встретится с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Переговоры пройдут в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.

Лавров планирует находиться в КНДР до 13 июля. После этого он отправится в Китай для участия во встрече глав МИД стран ШОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее авиакомпания Nordwind получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Пхеньян.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы.