Лавров прибыл на встречу глав МИД ШОС в Тяньцзине

Tекст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Тяньцзине, передает ТАСС.

До этого он принял участие во встрече министров ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, после чего состоялась отдельная встреча Лаврова с китайским лидером.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, все главы МИД стран ШОС прибыли из Пекина в Тяньцзинь на одном скоростном поезде. Заседание проходит в отеле «Ваньли», где Лавров также планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран.

Визит Лаврова в Китай начался 13 июля. Помимо участия в мероприятиях ШОС, он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

Во время встречи в Китае министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Си Цзиньпину устное послание от Владимира Путина и обсудил подготовку визита российского лидера в Китай.