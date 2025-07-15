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Лавров прибыл на встречу глав МИД ШОС в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тяньцзинь для участия в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Тяньцзине, передает ТАСС.
До этого он принял участие во встрече министров ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, после чего состоялась отдельная встреча Лаврова с китайским лидером.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, все главы МИД стран ШОС прибыли из Пекина в Тяньцзинь на одном скоростном поезде. Заседание проходит в отеле «Ваньли», где Лавров также планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран.
Визит Лаврова в Китай начался 13 июля. Помимо участия в мероприятиях ШОС, он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.
Во время встречи в Китае министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Си Цзиньпину устное послание от Владимира Путина и обсудил подготовку визита российского лидера в Китай.