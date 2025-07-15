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Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
Во время встречи в Китае министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Си Цзиньпину устное послание от Владимира Путина и обсудил подготовку визита российского лидера в Китай.
Сергей Лавров передал председателю КНР Си Цзиньпину устное послание от президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В сообщении МИД РФ говорится, что Лавров также передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Путина.
На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних политических контактов. Особое внимание было уделено подготовке визита президента России в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, сообщает МИД РФ.
С российской стороны также поднимались отдельные актуальные вопросы международной и региональной повестки. В министерстве добавили, что Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений и подтвердил стремление к дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.