Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сергей Лавров передал председателю КНР Си Цзиньпину устное послание от президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В сообщении МИД РФ говорится, что Лавров также передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Путина.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних политических контактов. Особое внимание было уделено подготовке визита президента России в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, сообщает МИД РФ.

С российской стороны также поднимались отдельные актуальные вопросы международной и региональной повестки. В министерстве добавили, что Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений и подтвердил стремление к дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.