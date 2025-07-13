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Лавров и Ван И обсудили урегулирование на Украине и отношения с США
В ходе переговоров в Пекине главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И подтвердили взаимную поддержку по ключевым вопросам и обсудили пути урегулирования украинского кризиса.
Переговоры между Лавровым и Ван И прошли в Пекине, передает РИА «Новости». Министры обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку по ключевым интересам двух стран и положительно оценили динамику российско-китайского взаимодействия. В повестке встречи были также практические аспекты сотрудничества, включая гуманитарные направления, а также реализация решений майского саммита в Москве.
Особое внимание министры уделили вопросам работы в рамках ШОС, отмечая важность предстоящего заседания Совета глав государств и встречи в формате «ШОС плюс». В ходе переговоров обсуждались отношения с США, урегулирование украинского кризиса на принципах Устава ООН, а также другие международные вопросы, такие как ирано-израильский конфликт и ситуация на Корейском полуострове.
В ходе беседы Лавров и Ван И подтвердили «твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл в Пекин для участия во встрече глав МИД стран ШОС. Мария Захарова подписала фотографию Лаврова и Ван И шутливым выражением «ВанЛав».