Служащий в ВС РФ доброволец из Германии захотел получить гражданство России

Служащий в ВС РФ доброволец Меерхофф захотел получить гражданство России

Tекст: Антон Антонов

Меерхофф отметил, что переселился в Россию в 2025 году и оформил разрешение на временное проживание, передает ТАСС.

«Я читал указ президента [России Владимира Путина], что можно получить гражданство после одного года участия в СВО. Я очень хочу получить это гражданство, это во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня – это дело чести», – сказал Меерхофф.

По его словам, возвращение в Германию может грозить ему тюремным сроком, а жить в Европе он не желает, поскольку, по его мнению, Германия превратилась в «сумасшедший дом».

Меерхофф также подчеркнул, что с детства интересуется Россией, ее литературой, музыкой и культурой. Он добавил, что, приехав впервые в Россию, почувствовал себя как дома после долгого пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в 2024 году подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, а также их семей.

В декабре в Москве состоялось торжественное вручение российского паспорта бывшему гражданину Канады, участвовавшему в спецоперации на Украине.

Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах России, для уголовного преследования.