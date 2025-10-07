Эксперт Перепелкин: Вьетнам догнал Таиланд по популярности среди российских туристов

Tекст: Вера Басилая

В 2025 году Вьетнам впервые догнал Таиланд по уровню спроса среди российских туристов, сообщил основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, традиционный лидер последних лет, Таиланд, уступил свои позиции Вьетнаму благодаря схожему климату и курортной инфраструктуре.

Согласно данным PrimeTours, за первые шесть месяцев 2025 года поток российских туристов во Вьетнам вырос на 139,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Перепелкин отметил, что по полугодию Таиланд удерживает лидерскую позицию по численности российских туристов, но по статистике продаж за 2025 год спрос на Вьетнам достиг уровня Таиланда по количеству людей, купивших туры.

Ключевым фактором роста популярности Вьетнама стало возобновление прямых авиарейсов в 2024 году. Теперь добраться до страны можно не только через пересадки в Казахстане или Китае, но и прямыми регулярными и чартерными рейсами минимум из 19 российских городов. Из Москвы доступно до 12 прямых рейсов в неделю в разные города Вьетнама, которые выполняют такие перевозчики, как Аэрофлот, Vietnam Airlines, Azur Air, SCAT и IrAero.

Эксперт подчеркнул, что среди преимуществ Вьетнама – более низкие цены, широкий выбор отелей, а также наличие гостиниц с системой «все включено», что особенно важно для семейного отдыха. Кроме того, благодаря разнонаправленной сезонности, во Вьетнаме можно отдыхать как летом, так и зимой, что дает стране преимущество перед Таиландом, где основной поток туристов приходится на высокий сезон.

Перепелкин отметил, что перераспределение туристических потоков может снизить ценовое давление на популярных тайских курортах, например, на Пхукете, который из-за наплыва россиян иногда называют «Пхукетск».

Кроме того, Вьетнам активно развивается и в сегменте люкс-туризма, особенно на острове Фукуок, где представлены ведущие мировые бренды и современные отели, что, по словам эксперта, позволит Вьетнаму соперничать даже с Мальдивами.

