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Путин отметил популярность Вьетнама среди российских туристов
Вьетнам на протяжении длительного времени является одним из самых востребованных направлений для туризма у россиян, заявил президент России Владимир Путин.
«Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны», – отметил российский лидер в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан», которая приводится на сайте Кремля.
Туризм способствует углублению взаимопонимания между народами России и Вьетнама, заявил Путин. Увеличение числа прямых авиарейсов между странами помогло бы активизировать встречные турпотоки, добавил он.
В этой же статье Путин заявил, что Россия продолжит обучать вьетнамских студентов.