Путин отметил популярность Вьетнама среди российских туристов

Tекст: Валерия Городецкая

«Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны», – отметил российский лидер в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан», которая приводится на сайте Кремля.

Туризм способствует углублению взаимопонимания между народами России и Вьетнама, заявил Путин. Увеличение числа прямых авиарейсов между странами помогло бы активизировать встречные турпотоки, добавил он.

В этой же статье Путин заявил, что Россия продолжит обучать вьетнамских студентов.