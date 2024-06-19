Путин: Россия продолжит обучать вьетнамских студентов за счет федерального бюджета

Tекст: Валерия Городецкая

«За прошедшие десятилетия в нашей стране прошли обучение, повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в самых разных областях, несколько тысяч получили ученые степени. Намерены и впредь уделять партнерству в этой сфере повышенное внимание», – отметил Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Российская сторона продолжит подготовку вьетнамских студентов в своих вузах за счет федерального бюджета, будет и дальше оказывать содействие студенческим обменам и запуску совместных академических проектов и программ, заявил глава государства.

«Ярким примером такого позитивного взаимодействия наших стран служит работа Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра, в рамках которого многие годы ведутся прикладные и фундаментальные исследования», – указал Путин.

В этой же статье Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме.