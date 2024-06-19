На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.0 комментариев
Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме
Россия ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории, заявил президент России Владимир Путин в статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан».
«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» центра ядерной науки и технологий. Отмечу в этой связи, что российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнерам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление ее кадрового потенциала», – говорится в статье Путина, которую приводит сайт Кремля.
Также Россия планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме, этим займется энергетическая фирма «Новатэк», заявил российский лидер.
Ранее сообщалось, что Путин 19–20 июня посетит Вьетнам. Эта поездка придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами, заявил посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.