Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
В Кемеровской области осудили двух человек за похищение подростка
Суд в Кузбассе приговорил к реальному сроку заключения двух мужчин из города Юрга за похищение и истязание 13-летнего мальчика, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Злоумышленники из Юрги проведут от четырех до 16 лет в колонии строгого режима за насилие над ребенком, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Преступление произошло в апреле 2024 года после незначительного конфликта со знакомым школьником.
Фигуранты силой заперли подростка в машине. «После чего, насильно поместив его в багажник автомобиля, отвезли на безлюдный участок местности, где вместе с третьим соучастником избили потерпевшего и совершили в отношении него иные насильственные действия, в том числе один из фигурантов – насильственные действия сексуального характера», – пояснили следователи.
Затем преступники снова бросили жертву в багажник и доставили в район деревни Новоягодное. Там пытки продолжились, после чего избитого оставили на произвол судьбы.
Правоохранители оперативно выследили и арестовали нападавших, суд признал их виновными по нескольким тяжким статьям УК.
В конце июня правоохранители задержали убийцу пропавшей кемеровской школьницы.
В ноябре прошлого года перед судом в Кузбассе предстали родители, обвиняемые в жестоком истязании 12-летнего сына.
В начале лета суд в Петербурге арестовал двух похитителей другого несовершеннолетнего юноши.