Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.2 комментария
В Кемерове задержали убийцу пропавшей двенадцатилетней школьницы
12-летняя девочка, пропавшая 25 июня в Кемерове, найдена с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый убийца задержан, сообщили в СК.
Правоохранительные органы Кемеровской области раскрыли жестокое преступление в отношении несовершеннолетней, передает ТАСС. «Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти (ст.105 УК РФ). <…> Установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 55-летний местный житель. Следователем фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии», – говорится в сообщении.
Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что злоумышленник пытался сжечь останки жертвы для сокрытия улик. Однако специалистам удалось выделить ДНК-профиль и оперативно вычислить преступника.
Выяснилось, что 54-летний задержанный имеет богатую криминальную биографию. Мужчина отбывал наказание за убийство, разбой и посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, а на свободу вышел только в мае этого года.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления ведомства представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года следователи нашли тело пропавшей в Кузбассе двенадцатилетней школьницы в колодце у заброшенного здания. В декабре прошлого года правоохранители задержали подозреваемого в серии давних убийств детей в Кемеровской области благодаря генетической экспертизе. Годом ранее прокуратура направила в суд Иркутской области уголовное дело об убийстве двенадцатилетней девочки подростком.