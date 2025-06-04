Подростка в Иркутской области отправили под суд за убийство девочки

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура утвердила обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью, сам фигурант не согласен с формулировкой об убийстве с особой жестокостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Прокуратура также провела проверку работы органов профилактики и привлекла к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц.

Как несовершеннолетнему, подростку может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области подросток был арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки в поселке Тарнополь. Следствие установило, что причиной трагедии стал бытовой конфликт, который перерос в насилие с применением ножа.