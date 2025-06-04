Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Подростка в Иркутской области отправили под суд за убийство девочки
Уголовное дело об убийстве 12-летней девочки ножом отправили в Балаганский райсуд Иркутской области, обвиняемым выступает несовершеннолетний, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура утвердила обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью, сам фигурант не согласен с формулировкой об убийстве с особой жестокостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Прокуратура также провела проверку работы органов профилактики и привлекла к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц.
Как несовершеннолетнему, подростку может грозить до 10 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области подросток был арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки в поселке Тарнополь. Следствие установило, что причиной трагедии стал бытовой конфликт, который перерос в насилие с применением ножа.