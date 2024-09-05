Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.14 комментариев
Убийца 11-летней девочки арестован в Нижнем Тагиле
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки арестовали в Нижнем Тагиле
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
«Сегодня на основании ходатайства следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательств», – сообщает Telegram–канал ведомства.
140 полицейских и волонтеров искали трое суток девочку, которая 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Во вторник ее тело обнаружили в подвале дома, где она проживала.
По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным следствия, подозреваемый изнасиловал ребенка, затем убил его в подвале дома, скрыл следы преступления и хотел скрыться, но был задержан в одном из аэропортов Москвы.
Ранее сообщалось, что московскому серийному убийце Миргороду предъявлены новые обвинения.