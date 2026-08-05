Политолог объяснил решение ЕС ужесточить условия выдачи защиты украинцам

Политолог Корнилов: В ЕС фактически признали провал ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«Тема сокращения поддержки украинских беженцев дебатировалось на уровне Евросоюза на протяжении длительного времени. Некоторые страны-участницы объединения ранее начали самостоятельно ограничивать военнообязанных украинцев в получении пособий, социальной помощи, предоставлении жилья», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

Теперь уже на уровне ЕС приняты меры ужесточения программы временной защиты мужчин, бегущих с Украины.

«Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС – это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии», – подчеркнул собеседник.

Эксперт упомянул недавние слова Зеленского о том, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тыс. военных. «Если бы на фронте у украинской стороны все было хорошо, вряд ли европейские страны прибегли бы к такому шагу, как прекращение предоставления временной защиты военнообязанным украинцам», – рассуждает Корнилов.

По его оценкам, мера может коснуться нескольких сотен тысяч военнообязанных. «Те, кто не успел получить статус временной защиты, вероятно, попробуют перебраться в другие регионы, где условия и требования помягче. Но однозначно постараются не возвращаться на Украину», – заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Европейский союз прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Соответствующее решение Совета Евросоюза размещено на сайте правовых актов. Оно вступает в силу с 5 августа.

Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

Новая мера не будет применяться к мужчинам-украинцам призывного возраста, получившим статус временной защиты в Чехии до вступления в силу новых правил. Действующие обладатели имеют право на нее до марта следующего года. Отмечается, что требование о подтверждении выполнения военных обязанностей не будет применяться к процессу продления временной защиты.

По данным чешского МВД, в пересчете на численность населения Чехия остается страной ЕС, принявшей больше всего беженцев с Украины. В республике проживает более 395 тыс. таких лиц. В Праге прогнозируют со вступлением новых правил сокращение притока беженцев на десятки процентов. «Это также снизит нагрузку на наши ведомства и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», – заявил глава ведомства Лубомир Метнар.

Ранее в ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский призвал мужчин мобилизационного возраста, покинувших Украину, вернуться в страну, чтобы можно было провести ротацию военных. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Спустя месяц Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин юридической защиты от высылки на родину.