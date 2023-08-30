Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников

Военный эксперт Кнутов: Массовыми атаками дронов Киев пытается создать иллюзию переноса военных действий на территорию России

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные страны выделили Украине сотни миллионов долларов на закупку БПЛА. Так что налетов противника будет все больше, они будут все более массовыми», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Офис Зеленского преследует конкретную цель: создать иллюзию переноса военных действий на территорию России. Контрнаступление не увенчалось успехом, поэтому ВСУ необходимо регулярно создавать громкие информационные поводы, способные отвлечь простых украинцев от неудач на фронте», – отмечает собеседник.

«Регионы, попавшие под огонь противника, выбраны также неслучайно. Так, в части субъектов есть объекты, представляющие ценность в военном плане. Этой ночью ВСУ преимущественно надеялись уничтожить объекты, связанные с ВКС или системами ПВО», – подчеркивает эксперт.

«Думаю, офис Зеленского рассчитывал значительно снизить степень защищенности воздушного пространства России. Кроме того, в подвергшихся атаке регионах есть объекты, уничтожение которых может создать резонанс в информационном поле», – уточняет он.

«Сюда стоит отнести налет на столицу и попытку удара по телебашне в Брянске. Успешный вывод из строя вещания на территории целого региона привел бы к панике не только в самой области, но и за ее пределами», – считает собеседник.

«На фоне участившихся атак было бы уместно задуматься о выстраивании серьезных оборонных рубежей по всей границе с Украиной. Кроме того, важно вести качественную работу по выявлению диверсантов, которые служат наводчиками для ВСУ. Без комплексных усилий, предпринимаемых на системном уровне, с угрозой не справиться», – резюмирует Кнутов.

Ранее ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.

Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. В результате атаки произошел пожар, огнем охватило два воздушных судна. Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа.

Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Брянской областью и один над Орловской. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подчеркнул, что дрон, обезвреженный средствами РЭБ, упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района.

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что один из сбитых беспилотников нанес повреждения административному зданию. Произошло возгорание: частично повреждены крыша и остекление. По его словам, два БПЛА также предприняли попытку атаковать региональную телебашню. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, в результате падения обломков сбитого дрона был причинен ущерб зданию управления Следственного комитета.

Около 02.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Позже в регионе удалось сбить еще один аппарат. Местные власти отчитались, что разрушений и пострадавших в результате ночных налетов нет.

Один беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА противника попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, в одном из жилых домов Сухиничского района нарушено остекление.

Также беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Рузского района Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».

Серию ночных налетов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что подобные атаки говорят об агонии украинского руководства. По ее мнению, офис Зеленского перешел к террористической деятельности из-за «тупой ненависти, злобы и отсутствия перспектив в развитии».