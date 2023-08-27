Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.16 комментариев
Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области
БПЛА упал в поле недалеко от деревни в Орловской области накануне вечером, , сообщил губернатор Андрей Клычков.
Он уточнил в Telegram-канале, что БПЛА упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области. Беспилотник был обезврежен средствами РЭБ. Губернатор уточнил, что никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске.