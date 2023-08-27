Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске
Старовойт: В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждены стекла в корпусе Курского ГАУ. Он добавил, что возгораний не произошло, никто не пострадал.
Ранее Старовойт сообщил, что мужчина, который пострадал в результате украинского обстрела деревни Елизаветовка, скончался.